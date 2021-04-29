Зеленский подписал закон о возобновлении выплаты больничных

Законодательная коллизия устранена.

Зеленский подписал закон о возобновлении выплаты больничных
Фото: president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский подписал Закон "О внесении изменения в статью 22 Закона Украины «Об общеобязательном государственном социальном страховании» относительно социальной защиты в случае наступления временной нетрудоспособности" №1380-ІХ, который парламент принял 13 апреля.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

"Документ возвращает людям право на получение материальной помощи из Фонда социального страхования Украины в период временной нетрудоспособности вследствие заболевания или травмы, не связанной с несчастным случаем на производстве (так называемых больничных)", - сказано в сообщении.

Отмечается, что из-за законодательной коллизии эти выплаты были отменены после внесения изменений в Закон Украины "Об общеобязательном государственном социальном страховании", которые вводятся в действие с 30 июня 2021 года. Это могло привести к недополучению больничных 2,5 млн человек.

"Закон, подписанный Президентом, исправляет коллизию и восстанавливает право на получение этой материальной помощи", - отмечается в сообщении.

Документ вступает в силу со дня введения в действие Закона Украины "О реабилитации в сфере здравоохранения" - 30 июня 2021 года.

13 апреля Верховная Рада приняла закон, устраняющий упущение в законодательстве, из-за которого застрахованные лица лишались права на получение пособия по временной нетрудоспособности вследствие заболевания или травмы, не связанной с несчастным случаем на производстве, на общих основаниях.

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