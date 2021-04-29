Оккупационные власти составили список из 12 виновников "блокады Крыма" во главе с Порошенко и Кравчуком

Их обвиняют в "геноциде по отношению к гражданам РФ".

Оккупационные власти составили список из 12 виновников "блокады Крыма" во главе с Порошенко и Кравчуком
Фото: e-crimea.info

Парламент оккупированного Россией Крыма направил в Следственный комитет РФ и ФСБ ходатайство о возбуждении уголовных дел против украинских граждан во главе с пятым президентом Петром Порошенко и первым президентом Леонидом Кравчуком.

Как сообщает "РИА Новости", их хотят обвинить в транспортной, продовольственной, энергетической и водной блокаде Крыма.

Список виновников состоит из 12 человек:

  1. Петр Порошенко, пятый президент Украины
  2. Леонид Кравчук, первый президент Украины
  3. Мустафа Джемилев, лидер крымскотатарского народа, депутат Верховной Рады
  4. Рефат Чубаров, глава Меджлиса крымскотатарского народа, бывший депутат Верховной Рады
  5. Ленур Ислямов, бизнесмен
  6. Андрей Сенченко, бывший депутат Верховной Рады
  7. Борис Бабин, бывший представитель президента Украины в АР Крым
  8. Виталий Сташук, бывший депутат Верховной Рады
  9. Игорь Луценко, бывший депутат Верховной Рады
  10. Владимир Парасюк, бывший депутат Верховной Рады
  11. Андрей Путилов, бывший глава Херсонской ОГА
  12. Александр Воробьев, бывший глава Генической РГА

"По большому счету данные преступные деяния являются ничем иным как геноцидом по отношению к гражданам РФ, проживающим в Крыму. Совершенные ими деяния подпадают под такие статьи Уголовного кодекса как "содействие, публичные призывы и оправдание террористической деятельности", "организация террористического сообщества и участие в нем", "организация деятельности террористической организации", "диверсия", "экоцид", "акт международного терроризма". Все лица, виновные в совершении этих действий относительно крымчан, должны понести заслуженное наказание", - заявил член оккупационного парламента Крыма Сергей Трофимов.

Напомним, что Украина обеспечивала около 85% потребностей Крыма в пресной воде через Северо-Крымский канал. После захвата Крыма Россией в 2014 году поставки воды на полуостров прекратились. Украинские власти неоднократно делали заявления о том, что водоснабжение аннексированного полуострова будет восстановлено только после деоккупации.

Украина также прекратила поставки электроэнергии на полуостров, запретила ввоз товаров и любое транспортное сообщение с ним.

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