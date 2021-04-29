Оккупационные власти составили список из 12 виновников "блокады Крыма" во главе с Порошенко и Кравчуком
Их обвиняют в "геноциде по отношению к гражданам РФ".
Парламент оккупированного Россией Крыма направил в Следственный комитет РФ и ФСБ ходатайство о возбуждении уголовных дел против украинских граждан во главе с пятым президентом Петром Порошенко и первым президентом Леонидом Кравчуком.
Как сообщает "РИА Новости", их хотят обвинить в транспортной, продовольственной, энергетической и водной блокаде Крыма.
Список виновников состоит из 12 человек:
- Петр Порошенко, пятый президент Украины
- Леонид Кравчук, первый президент Украины
- Мустафа Джемилев, лидер крымскотатарского народа, депутат Верховной Рады
- Рефат Чубаров, глава Меджлиса крымскотатарского народа, бывший депутат Верховной Рады
- Ленур Ислямов, бизнесмен
- Андрей Сенченко, бывший депутат Верховной Рады
- Борис Бабин, бывший представитель президента Украины в АР Крым
- Виталий Сташук, бывший депутат Верховной Рады
- Игорь Луценко, бывший депутат Верховной Рады
- Владимир Парасюк, бывший депутат Верховной Рады
- Андрей Путилов, бывший глава Херсонской ОГА
- Александр Воробьев, бывший глава Генической РГА
"По большому счету данные преступные деяния являются ничем иным как геноцидом по отношению к гражданам РФ, проживающим в Крыму. Совершенные ими деяния подпадают под такие статьи Уголовного кодекса как "содействие, публичные призывы и оправдание террористической деятельности", "организация террористического сообщества и участие в нем", "организация деятельности террористической организации", "диверсия", "экоцид", "акт международного терроризма". Все лица, виновные в совершении этих действий относительно крымчан, должны понести заслуженное наказание", - заявил член оккупационного парламента Крыма Сергей Трофимов.
Напомним, что Украина обеспечивала около 85% потребностей Крыма в пресной воде через Северо-Крымский канал. После захвата Крыма Россией в 2014 году поставки воды на полуостров прекратились. Украинские власти неоднократно делали заявления о том, что водоснабжение аннексированного полуострова будет восстановлено только после деоккупации.
Украина также прекратила поставки электроэнергии на полуостров, запретила ввоз товаров и любое транспортное сообщение с ним.