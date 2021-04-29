Во Львове годовалый сын депутата облсовета стал владельцем медицинского центра

Недвижимость на сына зарегистрировал местный бизнесмен и депутат "Европейской солидарности"

Во Львове годовалый сын депутата облсовета стал владельцем медицинского центра
Фото: Nina Zakhozhenko / lviv.nashigroshi.org

Львовской бизнесмен, депутат Львовского областного совета Григорий Козловский, оформил право собственности на частный медицинский центр, который строится в городе, на своего 11-месячного сына Ярему.

Об этом пишет издание "Наші гроші. Львів" со ссылкой на государственный реестр прав на недвижимое имущество.

В выписке из реестра сообщается, что здание площадью примерно 4,2 тыс. кв. м Ярема Григорьевич Козловский получил 9 апреля этого года на основании договора дарения. Он является пятым, самым младшим ребенком для Григория Козловского, рожденным в браке с певицей Юлией Козловской. Ярема Козловский родился 9 мая 2020 года, через полторы недели ему исполнится один год.

Здание, владельцем которого стал годовалый Ярема Козловский - это будущий частный медицинский центр с родильным домом, который возводит ООО "Лемберг Медикал Центр". Владелицей компании является Юлия Козловская, возглавляет фирму сам Григорий Козловский.

На младенца зарегистрирована также квартира и два парковочных места в жилом комплексе Avalon 37, четыре квартиры в жилом комплексе Avalon Time, два помещения гостевых домов-эллингов в Винниках и дом в Сходнице с бассейном.

49-летний Григорий Козловский - депутат Львовского городского совета от "Евросолидарности". Он является совладельцем "Львовской табачной фабрики", строительной корпорации Avalon, гостиницы Grand Hotel и ряда ресторанов в центре Львова. Козловскому также принадлежит футбольный клуб "Рух" (Винники).

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