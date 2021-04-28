Омбудсмен Денисова призвала мэра Запорожья проверить детсады после выпадения ребенка из окна

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова обратилась к городскому голове Запорожья Владимиру Буряку с требованием проинформировать о результатах проверки детского сада после выпадения ребенка из окна.

Об этом она сообщила в фейсбуке.

Денисова также призвала принять меры для создания безопасных условий для детей в учебных заведениях.

Она отметила, что по результатам предварительной проверки установлено, что ребенок находился один в группе, открыл окно и выпал на навес над входной дверью, а затем - на землю.

"Обратилась к Запорожскому городскому голове Владимиру Буряку с требованием проинформировать о результатах проверки заведения дошкольного образования по факту падения ребенка из окна, а также принять меры для создания безопасных условий и обеспечения безопасности детей от травмирования в учебных заведениях с целью защиты их прав на жизнь и здравоохранение", - написала Денисова.

"Отметила необходимость создания в учебных заведениях безопасных и безвредных условий развития, воспитания и обучения детей, условий для физического развития и укрепления здоровья в соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями и обеспечения их соблюдения", - добавила омбудсмен.

Напомним, 26 апреля в Запорожье четырехлетний ребенок выпал из окна второго этажа детского сада, получив серьезные травмы. Сейчас мальчик находится в реанимации в тяжелом состоянии.