Зеленский внес в Раду законопроект о криминализации контрабанды

Текст законопроекта на сайте парламента пока отсутствует.

Зеленский внес в Раду законопроект о криминализации контрабанды
Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский внес на рассмотрение Верховной Рады неотложный законопроект, который вносит изменения в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы относительно криминализации контрабанды товаров и подакцизных товаров, а также недостоверного декларирования товаров.

Соответствующий проект закона зарегистрирован 23 апреля на сайте Верховной Рады под номером 5420.

Текст законопроекта на сайте парламента пока отсутствует.

Напомним, 15 апреля Совет национальной безопасности и обороны ввел вторую часть санкций против контрабандистов.

Предыдущее заседание СНБО состоялось 2 апреля. На нем было принято решение о применении санкций против лиц, которых президент Владимир Зеленский назвал "топ-десяткой украинской контрабанды".

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