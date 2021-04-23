Зеленский внес в Раду законопроект о криминализации контрабанды

Текст законопроекта на сайте парламента пока отсутствует.

Президент Украины Владимир Зеленский внес на рассмотрение Верховной Рады неотложный законопроект, который вносит изменения в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы относительно криминализации контрабанды товаров и подакцизных товаров, а также недостоверного декларирования товаров.

Соответствующий проект закона зарегистрирован 23 апреля на сайте Верховной Рады под номером 5420.

Текст законопроекта на сайте парламента пока отсутствует.

Напомним, 15 апреля Совет национальной безопасности и обороны ввел вторую часть санкций против контрабандистов.

Предыдущее заседание СНБО состоялось 2 апреля. На нем было принято решение о применении санкций против лиц, которых президент Владимир Зеленский назвал "топ-десяткой украинской контрабанды".