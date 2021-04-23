Оккупанты 17 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе
Один военный погиб.
За прошедшие сутки, 22 апреля, в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе зафиксировано 17 нарушений режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований РоSSийской Федерации.
Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.
В частности, неподалеку от поселков Пивденне и Зайцево роSSийские оккупанты открывали огонь из минометов 82-го и 120-го калибров, а около Красногоровки - еще и из станковых противотанковых гранатометов.
Недалеко от населенного пункта Шумы враг совершил обстрел из противотанкового ракетного комплекса и минометов 120-го калибра.
Вблизи населенных пунктов Пески, Золотое-4, Водяное и Павлополь захватчики обстреливали позиции наших защитников из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
В пригороде Майорска враг применил противотанковый ракетный комплекс, станковые противотанковые гранатометы и стрелковое оружие. В результате обстрела один военнослужащий получил осколочное ранение, несовместимое с жизнью.
В районе населенных пунктов Крымское и Шумы также зафиксированы два пролета вражеских беспилотников "Орлан-10" с пересечением линии разграничения. БПЛА были вовремя подавлены средствами РЭБ.
По состоянию на 7:00 утра 23 апреля, со стороны роSSийско-оккупационных войск было зафиксировано три нарушения режима прекращения огня. Так, недалеко от населенного пункта Новоселовка противник открывал огонь из минометов 120-го калибра, а вблизи Авдеевки - из автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. Боевых потерь среди украинских защитников за текущие сутки нет.
Напомним, накануне представители Украины, Польши и Литвы - стран "Люблинского треугольника" - сделали совместное заявление о поддержке Украины и осуждении агрессивных действий РоSSии во время встречи в Широкино в Донецкой области.