Оккупанты 17 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе

За прошедшие сутки, 22 апреля, в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе зафиксировано 17 нарушений режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований РоSSийской Федерации.

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

В частности, неподалеку от поселков Пивденне и Зайцево роSSийские оккупанты открывали огонь из минометов 82-го и 120-го калибров, а около Красногоровки - еще и из станковых противотанковых гранатометов.

Недалеко от населенного пункта Шумы враг совершил обстрел из противотанкового ракетного комплекса и минометов 120-го калибра.

Вблизи населенных пунктов Пески, Золотое-4, Водяное и Павлополь захватчики обстреливали позиции наших защитников из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В пригороде Майорска враг применил противотанковый ракетный комплекс, станковые противотанковые гранатометы и стрелковое оружие. В результате обстрела один военнослужащий получил осколочное ранение, несовместимое с жизнью.

В районе населенных пунктов Крымское и Шумы также зафиксированы два пролета вражеских беспилотников "Орлан-10" с пересечением линии разграничения. БПЛА были вовремя подавлены средствами РЭБ.

По состоянию на 7:00 утра 23 апреля, со стороны роSSийско-оккупационных войск было зафиксировано три нарушения режима прекращения огня. Так, недалеко от населенного пункта Новоселовка противник открывал огонь из минометов 120-го калибра, а вблизи Авдеевки - из автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. Боевых потерь среди украинских защитников за текущие сутки нет.