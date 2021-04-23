Оккупанты 17 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе

Один военный погиб.

Оккупанты 17 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе
Фото: facebook/Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation

За прошедшие сутки, 22 апреля, в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе зафиксировано 17 нарушений режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований РоSSийской Федерации.

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

В частности, неподалеку от поселков Пивденне и Зайцево роSSийские оккупанты открывали огонь из минометов 82-го и 120-го калибров, а около Красногоровки - еще и из станковых противотанковых гранатометов.

Недалеко от населенного пункта Шумы враг совершил обстрел из противотанкового ракетного комплекса и минометов 120-го калибра.

Вблизи населенных пунктов Пески, Золотое-4, Водяное и Павлополь захватчики обстреливали позиции наших защитников из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В пригороде Майорска враг применил противотанковый ракетный комплекс, станковые противотанковые гранатометы и стрелковое оружие. В результате обстрела один военнослужащий получил осколочное ранение, несовместимое с жизнью.

В районе населенных пунктов Крымское и Шумы также зафиксированы два пролета вражеских беспилотников "Орлан-10" с пересечением линии разграничения. БПЛА были вовремя подавлены средствами РЭБ.

По состоянию на 7:00 утра 23 апреля, со стороны роSSийско-оккупационных войск было зафиксировано три нарушения режима прекращения огня. Так, недалеко от населенного пункта Новоселовка противник открывал огонь из минометов 120-го калибра, а вблизи Авдеевки - из автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. Боевых потерь среди украинских защитников за текущие сутки нет.

Напомним, накануне представители Украины, Польши и Литвы - стран "Люблинского треугольника" - сделали совместное заявление о поддержке Украины и осуждении агрессивных действий РоSSии во время встречи в Широкино в Донецкой области.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
В Украине появится новый государственный праздникВ Украине появится новый государственный праздник
В Донецке готовят бомбоубежища, админздания закладывают мешками с песком, - СМИВ Донецке готовят бомбоубежища, админздания закладывают мешками с песком, - СМИ
Лидер компартии РоSSии Зюганов призвал Путина к "официальному" военному вторжению в УкраинуЛидер компартии РоSSии Зюганов призвал Путина к "официальному" военному вторжению в Украину
Кличко ответил на угрозы Шмыгаля: меня вправе уволить киевлянеКличко ответил на угрозы Шмыгаля: меня вправе уволить киевляне
"Голос" привлек предпринимателей к финализации антикризисного плана для экономики, - Рудик"Голос" привлек предпринимателей к финализации антикризисного плана для экономики, - Рудик
Блок рекламы


Похожие новости
Вследствие обстрела на Донбассе погиб украинский военный (обновлено)Вследствие обстрела на Донбассе погиб украинский военный (обновлено)
Оккупанты семь раз открывали огонь на ДонбассеОккупанты семь раз открывали огонь на Донбассе
Вследствие обстрела на Донбассе погиб украинский военныйВследствие обстрела на Донбассе погиб украинский военный
Оккупанты обстреляли позиции ВСУ из минометов, гранатометов и БМПОккупанты обстреляли позиции ВСУ из минометов, гранатометов и БМП
Кабмин продлевает карантин и режим чрезвычайной ситуации до 30 июняКабмин продлевает карантин и режим чрезвычайной ситуации до 30 июня
Оккупанты за сутки девять раз обстреляли позиции ВСУ на ДонбассеОккупанты за сутки девять раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе
ТКГ согласовала проект Дополнения к мероприятиям по соблюдению режима прекращения огня на ДонбассеТКГ согласовала проект Дополнения к мероприятиям по соблюдению режима прекращения огня на Донбассе
Оккупанты на Донбассе уточняют списки местных жителей, которых будут принудительно призывать "на службу"Оккупанты на Донбассе уточняют списки местных жителей, которых будут принудительно призывать "на службу"
Оккупанты минируют населенные пункты на востоке Украины роSSийскими боеприпасамиОккупанты минируют населенные пункты на востоке Украины роSSийскими боеприпасами
СБУ перевела в режим повышенной готовности подразделения во всех областяхСБУ перевела в режим повышенной готовности подразделения во всех областях
Последние новости
Подгружаем последние новости