В Украину за три дня прибыли не менее трех военно-транспортных самолетов НАТО

Со 2 по 12 апреля военные самолеты НАТО выполнили по меньшей мере шесть рейсов в Украину

По меньшей мере три военно-транспортных самолета ВВС США , Великобритании и Канады за последние три дня прибыли в Украину.

Это следует из данных западных авианаблюдателей, которые отследили их маршрут по сигналам бортовых транспондеров, передает "Интерфакс-Украина".

В Киев с базы в немецком городе Штутгарт, где находится штаб Европейского командования вооруженных сил США , совершил полет военно-транспортный самолет C-130J Hercules, а из Великобритании - BАe 146-200. Еще один тяжелый транспортник C-17 Globemaster III ВВС Канады после трансатлантического перелета совершил посадку во Львове.

Кроме того, был также зафиксирован полет из США во Львов самолета компании Omni Air International, которая предоставляет чартерные услуги Пентагону.

Со 2 по 12 апреля военные самолеты НАТО выполнили по меньшей мере шесть рейсов в Украину. В частности, в Киев из Штутгарта и столицы Латвии осуществили рейсы два военно-транспортных самолета ВВС США C-130J Hercules. Кроме того, в Киев из американской авиабазы Рамштайн в Германии прибыли C-130J Hercules и C-17 Globemaster III, еще один тяжелый транспортник C-17 Globemaster III после трансатлантического перелета из США совершил посадку во Львове.

В столице Украины также садился британский транспортный самолет BАe 146-200, вылетевший из польского города Познань, где расположен штаб 5-го корпуса Армии США .