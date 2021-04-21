Ивано-Франковск стал лидером по количеству заместителей и советников мэра, а также по уровню расходов на их зарплаты и премии

Ивано-Франковск стал лидером среди других городов Украины по количеству заместителей и советников городского головы, а также по уровню расходов из городского бюджета на их зарплаты и премии.

Об этом сообщает движение "Чесно".

У городского головы Руслана Марцинкива - девять заместителей. Больше - только у Виталия Кличко, но Киев имеет особый статус, поэтому фактически у Кличко как у мэра один заместитель, а как у главы КГГА - 10.

"По количеству советников Ивано-Франковский мэр также не уступает лидерские позиции - их у него аж 23. Для сравнения - у мэра города-миллионника Одессы всего шесть заместителей, а в примерно одинаковом с Ивано-Франковском по населению Хмельницком - всего четыре заместителя городского головы. На одного заместителя Марцинкива приходится нагрузка в 32 тыс. жителей, на заместителя мэра Одессы - 170 тыс., заместителя мэра Львова - 131 тыс.", - говорится в сообщении.

Фото: Рух "Чесно"

Средний оклад девяти заместителей городского головы Ивано-Франковска - 13 575 гривен, средняя прибавка и премия - 17 924 гривны. В целом средняя заработная плата заместителей составляет 32 600 гривен в месяц. Средняя зарплата советников Марцинкива - 5 016 гривен, средняя прибавка - 2 125 гривен, а средняя премия - 10 984 гривен, то есть более 200% премирования. Таким образом, средняя зарплата советников городского головы Ивано-Франковска составляет 19 637 гривен.

Оклад почти всех заместителей мэра одинаков и составляет 13 500 гривен. Больше получает только Виктория Сусанина - ее оклад на 600 гривен больше и составляет 14 100 гривен. У самого Марцинкива оклад - 15 900 гривен.

Фото: Рух "Чесно"

У городского головы Ивано-Франковска аж 23 советника. Это аномально большое количество советников мэра среди всех областных центров Украины. К примеру, у мэра Херсона их всего четыре - они выполняют функции заместителей городского головы. А у мэров городов-миллионников Киева , Харькова и Днепра советников нет вообще.

Вообще советники городского головы могут выполнять совершенно разные функции - все зависит от того, чего от них хочет мэр и какие обязанности возлагает. В отличие от заместителя городского головы, которого должна назначить сессия, советника назначает сам мэр.

Каждый из 23 советников мэра работает на платной основе. Официальная заработная плата каждого из них составляет от 5 тыс. до 6 тыс. гривен. Однако всем советникам дополнительно начисляют доплаты за ранг, выслугу лет и другие надбавки. Каждый из советников к окладу обязательно получает премии, и не маленькие - 200%, а то и 300%. В целом средняя заработная плата советников составляет около 20 тыс.

Фото: cdn.chesno.org

Напомним, в мае прошлого года премьер-министр Денис Шмыгаль в апреле назначил шестерых новых советников и одного уволил. Всего у премьера девять штатных и восемь внештатных советников.