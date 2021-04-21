?Зеленский подписал закон о призыве резервистов в особый период

Это позволит оперативно доукомплектовать воинские части всех сил обороны государства без объявления мобилизации.

Президент Владимир Зеленский подписал Закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усовершенствования отдельных вопросов исполнения воинской обязанности и ведения воинского учета" № 1357-их, который Верховная Рада приняла 30 марта 2021 года.

Об этом сообщается на сайте Офиса президента.

Этот документ совершенствует требования по комплектованию Вооруженных Сил Украины и других военных формирований резервистами (военнообученными лицами с боевым опытом) в особый период без объявления мобилизации.

"Это позволит оперативно доукомплектовать резервистами военные части всех сил обороны государства, чем существенно повысить их боеспособность во время военной агрессии, которая стремительно нарастает, а также быстро увеличить боевой потенциал сил обороны и своевременно реагировать на внезапные угрозы национальной безопасности", - отмечается в сообщении .

Кроме того, закон вводит новый вид военной службы - служба по призыву лиц из числа резервистов в особый период.

В особый период на военную службу будут призывать граждан, заключивших контракты о прохождении службы в военном резерве и/или зачисленных в военный оперативный резерв. Решение о проведении такого призыва будет принимать верховный главнокомандующий ВСУ по представлению главнокомандующего ВСУ. В решении будут определены категории резервистов, которых необходимо будет призывать, задачи, объемы, сроки и порядок проведения призыва и тому подобное.

На граждан, которых будут призывать, будут распространяться те же трудовые, социально-правовые и образовательные гарантии, которые предусмотрены для мобилизованных. В частности, закрепляются гарантии в содействии трудоустройству для молодых людей в течение шести месяцев после прекращения такой службы.

Также данный закон реформирует систему военного учета и деятельность местных органов военного управления, основываясь на европейских принципах и подходах. В частности, предполагается создание на базе военкоматов территориальных центров комплектования и социальной поддержки; упорядочение вопросов воинского учета призывников, военнообязанных и резервистов.

Совершенствуется порядок осуществления воинского учета резервистов, в том числе с помощью автоматизированной информационно-телекоммуникационной системы "Оберег" (Единый государственный реестр призывников, военнообязанных и резервистов).

Также закон модернизирует требования к административной ответственности за нарушение законодательства о воинской обязанности и военной службе и умышленное повреждение или потерю по неосторожности военно-учетных документов.

За уклонение от призыва в особый период, а также от воинского учета или учебных (специальных) сборов, вводится уголовная ответственность.

Напомним, в феврале Кабинет министров Украины также внес изменения в Положение о подготовке и проведении призыва на срочную военную службу и принятие призывников на службу по контракту.

1 апреля 2021 года, в соответствии с указом президента, стартовал весенний призыв на срочную военную службу. Во время весеннего призыва в армию заберут 14 тысяч человек.