Тищенко заявил, что вечеринка в отеле Киева не нарушает карантин

Он отметил, что никаких уголовных или административных дел в отношении него не открыто.

Тищенко заявил, что вечеринка в отеле Киева не нарушает карантин
Фото: facebook/Слуга Народу

Народный депутат от "Слуги народа" Николай Тищенко прокомментировал вечеринку, устроенную в отеле в центре Киева в условиях карантина.

Об этом он написал в Facebook.

По его словам, празднование проводилось не в ресторане, а в гостиничном номере. Проведение массовых мероприятий в таких условиях, как пояснил депутат, не возбраняется украинским законодательством.

"С юридической точки зрения - и это аксиома для нашего карантинного времени - празднование чего-либо в гостиничных номерах отелей абсолютно не запрещено. Подчеркну, что речь идет именно о номерах, а не о ресторане, как об этом, не разобравшись, написала часть журналистов", - написал Тищенко.

Он отметил, что никаких уголовных или административных дел в отношении него не открыто.

"Однако я буду полностью содействовать полиции в расследовании (если оно необходимо при очевидных фактах). А сумму, потраченную на праздник, жена обязательно внесет в декларацию, если того потребует законодательство. Однако, исходя из позиций общественной морали, я вполне признаю, что подобная ситуация могла возмутить украинское общество. Поэтому приношу свои искренние извинения", - сообщил нардеп.

Он уточнил, что на вечеринке было чуть больше 20 человек, ранее переболевших ковидом. Все они за сутки сдали тесты, а празднование проходило в тесном, "почти семейном" кругу.

"В течение последних двух лет из-за огромного количества работы я практически не уделял внимания семье. Это мои мотивации. И, конечно, в этих мотивациях ни формально, ни неформально и близко нет желания нарушить карантин или щеголять подобными нарушениями. И я не только депутат, но и простой человек, у которого тоже есть семья. Прошу не поддаваться манипуляциям хейтеров в интернете", - отметил Тищенко.

Он также признал свою вину перед обществом и выразил готовность понести политическую ответственность.

Напомним, депутат Верховной Рады от "Слуги народа" Николай Тищенко в эти выходные устроил для своей жены вечеринку в пятизвездочном отеле Fairmont в центре Киева. Ее посетили около 30 бизнесменов и политиков.

В Киеве сейчас действует жесткий локдаун. Массовые собрания запрещены, обычных людей не пускают в общественный транспорт без специальных пропусков.

Год назад во время первого локдауна Тищенко уже попадал в подобный скандал. Тогда расследователи Bihus.Info сообщили, что во время карантина киевский ресторан "Велюр", связанный с нардепом от "Слуги народа" Николаем Тищенко, продолжает работать и принимать людей, "известных в политических кругах".

Национальная полиция в понедельник открыла уголовное дело из-за вечеринки в киевском отеле.

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