Армия Чада после смерти президента распустила парламент и закрыла границы

Военные обещают демократические выборы после переходного периода.

Армия Чада после смерти президента распустила парламент и закрыла границы

Военные распустили правительство и парламент Чада после гибели президента страны Идриса Деби на передовой.

Как сообщает AFP.

Вооруженные силы также объявили о введении комендантского часа и закрытии внешних границ. Армия обещает провести демократические выборы после переходного периода.

#BREAKING Chad's President Deby has died of injuries suffered on frontline: army pic.twitter.com/Q5X6Fkygky

— AFP News Agency (@AFP) April 20, 2021

Напомним, президент Чада Идрис Деби, правивший 30 лет, получил смертельные ранения в бою с повстанцами. Он погиб через день после того, как был избран на президентский срок в шестой раз.

Идрис Деби пришел к власти в 1990 году в результате государственного переворота. В 1996 году, через шесть лет после захвата власти, Деби впервые был избран главой государства. Он выиграл все последующие выборы.

Оппозиция Чада отказалась от участия в выборах в 2006 и 2011 годах из-за внесения изменений в Конституцию, а выборы 2015 года были отмечены обвинениями в фальсификации.

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