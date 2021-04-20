Нардеп Шевченко на встрече с Лукашенко: "36% украинцев хотели бы видеть вас своим президентом"

Депутат отметил, что "не говорит за весь украинский народ, но это - социология".

Нардеп Шевченко на встрече с Лукашенко: "36% украинцев хотели бы видеть вас своим президентом"
Фото: скрін відео

Депутат партии "Слуга народа" Евгений Шевченко во время встречи с Александром Лукашенко заявил, что более трети украинцев хотели бы видеть его своим президентом.

Видео опубликовал приближенный к белорусским властям Telegram канал "Пул первого".

"Меня многие могут обвинить, что я говорю за весь украинский народ, но я знаю, и социология это показывает, что украинцы любят белорусский народ. Я просто высказываю мнение этих людей. Не говорю, что это большинство или меньшинство, но их очень много. Социология показывает, что на сегодняшний день 36% украинцев хотели бы видеть вас, Александр Григорьевич, своим президентом", - сказал Шевченко.

Фото: скрин видео

Напомним, 20 апреля депутат Шевченко приехал в Минск на встречу к Лукашенко, несмотря на то, что Украина не признает его президентских полномочий. В партии заявили, что поездка - собственная инициатива Шевченко и отметили, что потребуют от нардепа объяснений.

Напомним, что у Евгения Шевченко скандальная репутация. В частности, он участвовал в телешоу роSSийских пропагандистов, ностальгировал по советской медицине. Один из коллег Шевченко из фракции как-то назвал его "ватным клоуном" и "интеллектуально ограниченным созданием".

Отметим, что в 2019 году Лукашенко возглавил рейтинг симпатий украинцев среди иностранных лидеров.

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