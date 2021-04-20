РоSSия ограничила полеты над частью оккупированного Крыма и Черного моря

Ограничения будут действовать с 20 по 24 апреля.

РоSSия ограничила полеты над частью оккупированного Крыма и Черного моря
Фото: EPA

РоSSия ввела с 20 по 24 апреля временные ограничения на полеты над частью оккупированного Крыма и Черного моря.

Об этом сообщает роSSийский "Интерфакс" со ссылкой на международное сообщение для пилотов (NOTAM).

"Район объявлен временно опасным для полетов воздушных судов", - говорится в документе.

Согласно координатам, в зону ограничения полетов до высоты 19 тыс. метров входит воздушное пространство над южной частью Крыма (от Севастополя до Феодосии), прилегающими к Южному берегу Крыма территориальными водами, а также над частью международных вод Черного моря.

Ранее стало известно, что с 24 апреля по 31 октября РоSSия закроет часть акватории Черного моря для иностранных военных кораблей под предлогом учений. Как следует из данных бюллетеня Управления навигации и океанографии Минобороны РФ, опубликованного 14 апреля, это касается акватории вдоль Южного берега Крыма (от Севастополя до Гурзуфа), района у берегов Керченского полуострова (около Опукского природного заповедника) и морского участка к западу от оккупированного Крыма.

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