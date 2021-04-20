РоSSия ограничила полеты над частью оккупированного Крыма и Черного моря

Ограничения будут действовать с 20 по 24 апреля.

РоSSия ввела с 20 по 24 апреля временные ограничения на полеты над частью оккупированного Крыма и Черного моря.

Об этом сообщает роSSийский "Интерфакс" со ссылкой на международное сообщение для пилотов (NOTAM).

"Район объявлен временно опасным для полетов воздушных судов", - говорится в документе.

Согласно координатам, в зону ограничения полетов до высоты 19 тыс. метров входит воздушное пространство над южной частью Крыма (от Севастополя до Феодосии), прилегающими к Южному берегу Крыма территориальными водами, а также над частью международных вод Черного моря.