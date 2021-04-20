Нардеп из "Слуги народа" приехал на встречу к Лукашенко, которого Украина не считает президентом Беларуси

Депутат со скандальной репутацией прилетел в Минск.

Фото: president.gov.by

Депутат Евгений Шевченко, представляющий в Верховной Раде правящую партию "Слуга народа", приехал в Минск на встречу к Александру Лукашенко, несмотря на то, что Украина не признает его президентских полномочий.

Об этом сообщила пресс-служба Лукашенко.

"Приятно с вами встретиться. Оказывается, есть еще в Украине люди, которые уважают Беларусь", - сказал Лукашенко, встречая Шевченко.

Украинский депутат на это ответил, что "давно мечтал" и считает честью возможность познакомиться с Лукашенко.

Белорусский лидер сказал, что встреча с Шевченко для него важна "как сигнал" для начала сотрудничества патриотов Украины и Беларуси.

"Мы никогда ничего не скрывали от украинских наших друзей, скрывать не намерены и в дальнейшем, тем более от наших друзей. Возможно, я думал, что их стало меньше, но вряд ли. Наверное, просто о них меньше говорят, и они, возможно, меньше говорят в последнее время. Но не думаю, что у нас там меньше друзей", - сказал Лукашенко.

Напомним, что у Евгения Шевченко скандальная репутация. В частности, он участвовал в телешоу роSSийских пропагандистов, ностальгировал по советской медицине.

Один из коллег Шевченко из фракции как-то назвал его "ватным клоуном" и "интеллектуально ограниченным созданием".

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