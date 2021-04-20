Главный санврач назвал вакцинацию за деньги криминалом и попросил сообщать о таких фактах в полицию

Минздрав считает коммерческие прививки в этом году нецелесообразными.

Главный санврач назвал вакцинацию за деньги криминалом и попросил сообщать о таких фактах в полицию
Фото: 1+1

Главный санитарный врач Виктор Ляшко сказал, что в настоящее время коммерческая вакцинация от коронавируса является незаконной, и попросил сообщать о таких фактах в полицию.

Такое заявление он сделал во вторник утром в эфире 1+1.

"Я обращаюсь официально. Если кто-то знает о том, что сегодня можно приобрести вакцину на территории Украины за деньги, сообщайте Министерству здравоохранения, сообщайте Министерству внутренних дел. Это криминал, это нарушение существующего законодательства, и за это нужно отвечать" , - сказал Ляшко.

Он напомнил, что государство хочет до конца года вакцинировать 70% взрослого населения, но планирует сделать это собственными силами.

Вакцинация в частных клиниках может начаться не ранее 2022 года.

"Вакцина платная возможна, но по плану в течение 2021 года она нецелесообразна", - подчеркнул Ляшко.

Напомним, в начале года министр здравоохранения Максим Степанов говорил, что легальная коммерческая вакцинация от коронавирусной болезни может начаться весной 2021 года.

Он считал, что к этому времени на рынке появится достаточное количество вакцин от коронавирусной болезни. Однако в реальности ситуация оказалась иной: компании начали срывать сроки поставок, а Индия, крупнейший производитель вакцин в мире, вообще объявила мораторий на их экспорт.

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