Министр культуры назвал непонятным тезис об "украинском русском языке" и выступил за "мягкую украинизацию"

Ткаченко сказал, что украинский язык должен стать основным в государстве.

?Министр культуры назвал непонятным тезис об "украинском русском языке" и выступил за "мягкую украинизацию"
Фото: facebook/Олександр Ткаченко

Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко в интервью РБК-Украина заявил, что не понимает тезис об "украинском русском языке", который недавно высказали спикер президента Юлия Мендель и министр внутренних дел Арсен Аваков.

"Украинский русский язык - я, честно говоря, не совсем понимаю, что это такое, потому что нет такой дефиниции", - сказал Ткаченко.

Однако, заявил министр, он поддерживает "мягкую украинизацию", которая постепенно должна сделать украинский язык "не просто государственным, а реально основным языком".

В то же время он признал, что отказываться от русскоязычных украинцев и выходцев из Украины и их культурного наследия тоже не стоит.

"Мы должны о них помнить, это тоже часть нашей истории, часть того, чем мы можем гордиться. Поэтому, например, когда я говорил о Гоголе как об украинском писателе, я делал это сознательно, потому что он не просто рожден в Украине , а подпитывался, собственно говоря, украинским нарративом, много его произведений написано об Украине. Точно так же нельзя отказываться, например, от Казимира Малевича. Да, далеко не все из них идентифицировали себя украинцами, поэтому мы можем разделять выходцев из Украины и украинских деятелей искусства . Но не вспоминать о том, что Чехов увлекался Украиной, что Чайковский родом отсюда, было бы странно. Булгаков, само собой", - сказал Ткаченко.

Напомним, что дискуссия об украинском варианте русского языка началась среди чиновников почти сразу после того, как президент Владимир Зеленский сказал, что вопрос языка в Украине не актуален.

Сначала министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что русский язык не принадлежит РоSSии и призвал развивать его украинский вариант. Он также сказал, что украинцы не должны отказываться от произведений Гоголя, Квитки-Основьяненко, Шевченко, Носова, Зощенко, Булгакова, Виктора Некрасова и "сотен других прекрасных украинских русскоязычных писателей".

Через несколько дней пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель поддержала заявление министра и тоже заявила о необходимости выделить украинский вариант русского языка.

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