ВОЗ надеется взять пандемию под контроль в течение ближайших месяцев

В организации обеспокоены темпами распространения COVID-19 среди людей от 25 до 59 лет.

Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейсус считает, что уже в ближайшем будущем удастся сдержать пандемию коронавирусной инфекции.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

"У нас есть инструменты, чтобы взять эту пандемию под контроль в течение нескольких месяцев, если мы будем применять их последовательно и сбалансированно", - заявил на брифинге руководитель ВОЗ.

В то же время он выразил обеспокоенность "тревожными темпами" распространения COVID-19 среди людей от 25 до 59 лет во всем мире.

При этом ведущий врач-эпидемиолог ВОЗ Мария ван Керкгов отметила рост числа заражений COVID-19 среди возрастных групп, в которых ранее не наблюдались высокие показатели.

По ее словам, в некоторых странах меняются границы возрастных групп, наиболее подверженных заражению коронавирусом. Причиной этого, отметила она, стали "социальные контакты".

Напомним, украинское Министерство здравоохранения ожидает через несколько недель после Пасхальных и майских праздников новую вспышку заболеваемости COVID-19. Вместе с тем усиливать карантин на праздники не собираются.