За сутки оккупанты 17 раз нарушили режим прекращения огня

Сегодня вооруженные формирования РФ стреляли у Авдеевки.

За сутки оккупанты 17 раз нарушили режим прекращения огня
Фото: glavcom.ua

В течение субботы, 17 апреля, на Донбассе в зоне боевых действий было зафиксировано 17 нарушений со стороны вооруженных формирований РоSSийской Федерации.

Об этом сообщила пресс-служба ООС.

В частности, недалеко от поселка Новомихайловка противник открывал огонь в сторону позиций наших защитников из противотанковой пушки МТ-12.

У населенных пунктов Майорск, Новгородское, Зайцево, Южное, Шумы и Луганское враг совершил обстрелы из запрещенных минскими договоренностями минометов 82-го и 120-го калибра, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В пригороде населенных пунктов Пески, Широкино, Авдеевка и Водяное, что в Донецкой области, противник вел обстрелы из подствольных, автоматических станковых и ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

На обстрелы роSSийско-оккупационных войск Украинской защитники открывали огонь.

По состоянию на 7:00 утра, 18 апреля, зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня. Так, вблизи Авдеевки роSSийские оккупанты открывали огонь из подствольных гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Напомним, в результате вражеских обстрелов один военнослужащий Вооруженных Сил Украины получил осколочное ранение. Состояние защитника - средней степени тяжести.

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