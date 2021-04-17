Стефанишина поручила провести конкурс на должность гендиректора офиса евроинтеграции
Эта должность вакантна с 2019 года.
Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина поручила объявить и провести конкурс на должность генерального директора Правительственного офиса координации европейской и евроатлантической интеграции.
Об этом говорится на Евроинтеграционном портале.
"Своевременная и результативная интеграция Украины с ЕС и НАТО требует слаженной работы специалистов по разным направлениям. Критически важная часть этой работы возложена на Правительственный офис - от экспертизы всех проектов нормативно-правовых актов на соответствие праву ЕС до координации процесса адаптации законодательства. Около двух лет Правительственный офис чрезвычайно нуждается в доукомплектации штата, и, особенно, в избрании сильного менеджера на должность генерального директора", - говорится в сообщении.
При отсутствии аналогичных по функциям государственных структур или министерства, институционально способный Правительственный офис является едва ли не самой важной опорой для работы всей правительственной команды, отметила вице-премьер.
Напомним, Правительственный офис координации европейской и евроатлантической интеграции Украины осуществляет организационное, экспертно-аналитическое и информационное обеспечение деятельности Кабинета Министров Украины в сфере европейской и евроатлантической интеграции.
С 2019 года должность генерального директора Правительственного офиса остается вакантной, как и значительная часть должностей государственных экспертов.
Отметим, 6 марта вступил в силу закон, восстанавливающий конкурсы на занятие должностей государственной службы.