Стефанишина поручила провести конкурс на должность гендиректора офиса евроинтеграции

Эта должность вакантна с 2019 года.

Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина поручила объявить и провести конкурс на должность генерального директора Правительственного офиса координации европейской и евроатлантической интеграции.

Об этом говорится на Евроинтеграционном портале.

"Своевременная и результативная интеграция Украины с ЕС и НАТО требует слаженной работы специалистов по разным направлениям. Критически важная часть этой работы возложена на Правительственный офис - от экспертизы всех проектов нормативно-правовых актов на соответствие праву ЕС до координации процесса адаптации законодательства. Около двух лет Правительственный офис чрезвычайно нуждается в доукомплектации штата, и, особенно, в избрании сильного менеджера на должность генерального директора", - говорится в сообщении.

При отсутствии аналогичных по функциям государственных структур или министерства, институционально способный Правительственный офис является едва ли не самой важной опорой для работы всей правительственной команды, отметила вице-премьер.

Напомним, Правительственный офис координации европейской и евроатлантической интеграции Украины осуществляет организационное, экспертно-аналитическое и информационное обеспечение деятельности Кабинета Министров Украины в сфере европейской и евроатлантической интеграции.

С 2019 года должность генерального директора Правительственного офиса остается вакантной, как и значительная часть должностей государственных экспертов.

Отметим, 6 марта вступил в силу закон, восстанавливающий конкурсы на занятие должностей государственной службы.