Польша высылает из страны трех дипломатов РФ

Основанием стало совершение этими людьми действий, не соответствующих статусу дипломата и вредящих Польше.

Польша объявила трех роSSийских дипломатов "персонами нон-грата". Как сообщает “Интерфакс-Украина”, об этом говорится в заявлении, распространенном в четверг МИД Польши .

"15 апреля 2021 года посол РоSSийской Федерации в Польше был вызван в МИД Польши . Послу была передана дипломатическая нота, которая проинформировала о признании трех сотрудников посольства РоSSийской Федерации в Варшаве "персона нон-грата". Основанием для этого решения было совершение этими людьми действий, которые не соответствуют статусу дипломата и вредят Польше ", - говорится в заявлении.

" Польша выражает полную солидарность с решениями, которые были приняты Соединенными Штатами 15 апреля 2021 года, касающихся их политики по отношению к РоSSии. Совместно принятые и согласованные союзниками решения являются наиболее правильным ответом на враждебные действия РоSSийской Федерации", - говорится в заявлении.

Сегодня Соединенные Штаты ввели новые санкции против РоSSии. Из Вашингтона также вышлют десять роSSийских дипломатов.