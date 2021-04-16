СБУ проведет антитеррористические учения еще в одной пограничной области

Учения будут проходить с использованием боевого огнестрельного оружия и военной техники.

СБУ проведет антитеррористические учения еще в одной пограничной области
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Фото: Пресс-служба СБУ

Служба безопасности Украины завтра, 16 апреля, начинает антитеррористические учения в Сумской области. Многоэтапные тренировки будут продолжаться до конца мая, информирует пресс-служба Сумской областной госадминистрации.

"Особое внимание участников учений будет сосредоточено на пограничных районах. Служба безопасности Украины просит жителей и гостей Сумщины с пониманием отнестись к необходимости проведения антитеррористических тренировок и связанных с ними возможных временных неудобств", - говорится в сообщении.

Участие в учениях примут подразделения Службы безопасности Украины, Национальной гвардии Украины, Национальной полиции, Государственной пограничной службы Украины, Военной службы правопорядка, а также другие участники Координационной группы Антитеррористического центра при УСБУ в Сумской области.

Учения будут проходить в условиях, максимально приближенных к реальным, в том числе с использованием боевого огнестрельного оружия, военной техники и радиотехнических средств. В рамках учений предусмотрено проведение ограничительных мероприятий на отдельных территориях, возможность проверки документов граждан, досмотра автомобильного транспорта. В связи с этим СБУ просит граждан иметь при себе документы, удостоверяющие личность.

Напомним, с 14 апреля СБУ проводит антитеррористические учения на Харьковщине.Также вчера антитеррористические учения СБУ начались на территории Херсонской области. Особое внимание уделено административной границе с Крымом.

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