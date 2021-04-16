СБУ проведет антитеррористические учения еще в одной пограничной области
Учения будут проходить с использованием боевого огнестрельного оружия и военной техники.
Служба безопасности Украины завтра, 16 апреля, начинает антитеррористические учения в Сумской области. Многоэтапные тренировки будут продолжаться до конца мая, информирует пресс-служба Сумской областной госадминистрации.
"Особое внимание участников учений будет сосредоточено на пограничных районах. Служба безопасности Украины просит жителей и гостей Сумщины с пониманием отнестись к необходимости проведения антитеррористических тренировок и связанных с ними возможных временных неудобств", - говорится в сообщении.
Участие в учениях примут подразделения Службы безопасности Украины, Национальной гвардии Украины, Национальной полиции, Государственной пограничной службы Украины, Военной службы правопорядка, а также другие участники Координационной группы Антитеррористического центра при УСБУ в Сумской области.
Учения будут проходить в условиях, максимально приближенных к реальным, в том числе с использованием боевого огнестрельного оружия, военной техники и радиотехнических средств. В рамках учений предусмотрено проведение ограничительных мероприятий на отдельных территориях, возможность проверки документов граждан, досмотра автомобильного транспорта. В связи с этим СБУ просит граждан иметь при себе документы, удостоверяющие личность.
Напомним, с 14 апреля СБУ проводит антитеррористические учения на Харьковщине.Также вчера антитеррористические учения СБУ начались на территории Херсонской области. Особое внимание уделено административной границе с Крымом.