Корабли РФ осуществили провокацию в отношении украинских катеров в Азовском море

В ночь на 15 апреля катера ФСБ РФ в Азовском море предприняли попытку препятствования законным действиям катерной группы ВМС ВС Украины, которые находятся на боевом дежурстве.

Об этом сообщает служба связей с общественностью Командования ВМС ВС Украины.

"Несмотря на провокации и целенаправленные действия россиян по ограничению свободного судоходства, катерная тактическая группа ВМС Украины продолжила выполнять поставленные задачи. Украинские моряки и в дальнейшем будут обеспечивать безопасность Украины с морского направления, в том числе в Азовском море, руководствуясь исключительно нормами Международного морского права", - говорится в сообщении.

Руководитель проекта в Институте Черноморских стратегических исследований, главный редактор портала BlackSeaNews Андрей Клименко привел детали провокации. По его словам, инцидент произошел между тремя малыми бронированными артиллерийскими катерами (типа Гюрза-М) ВМСУ и пятью катерами и кораблем Береговой охраны Пограничной службы ФСБ РФ в 25 милях от Керченского пролива во время эскортирования украинскими катерами коммерческих судов.

"Ночь была горячей. Как минимум 5 катеров ФСБ осуществляли согласованные провокационные маневры по нашим 3-м МБАКам. Команды подавал корабль береговой охраны РФ N 734. Утром наши все вернулись. По словам источников, ночью в ответ на угрозы корабля РФ нашим морякам пришлось предупреждать о готовности применить оружие. Поболтали", - сообщил Клименко.

Напомним, 25 ноября 2018 года роSSийские пограничники у берегов оккупированного Крыма обстреляли и захватили три корабля ВМС Украины: катера "Бердянск", "Никополь" и буксир "Яны Капу", которые направлялись из Одессы в Мариуполь, а также их экипажи. В плен попали 24 украинца, трое из них были ранены. РоSSия признала обстрел и захват украинских кораблей.

18 ноября 2019 года, после 358 дней незаконного захвата, катера и буксир были переданы Украине в нейтральных водах, в соответствии с решением Международного трибунала по морскому праву. 20 ноября они прибыли на базу в Очаков. При этом суда пришли не своим ходом, а с помощью буксиров, в практически уничтоженном состоянии.