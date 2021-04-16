Нардепы приняли за основу закон о конституционной процедуре

Документ переделали под выводы Венецианской комиссии.

Нардепы приняли за основу закон о конституционной процедуре
Фото: nus.org.ua

Парламент на внеочередном заседании принял за основу законопроект о конституционной процедуре, призванный завершить разрешение кризиса, возникшего после решений КС.

В первом чтении за законопроект проголосовали 238 депутатов.

Увеличение судейского кворума не состоялось - оставили норму о принятии решения 10 голосами судей, а не 12, как предлагалось.

Законопроект закладывает такую модель: на первом месте была и остается Конституция Украины, далее будет Закон о конституционной процедуре.

Законопроект 4533 также предполагает, что КС будет рассматривать дела в основном в форме устного обращения, что обеспечит прозрачность принятия решений.

Также предполагается, что на формирование повестки дня Конституционного Суда может влиять не только глава суда, но и сами судьи, а распределение дел между судьями КС должно происходить автоматизированно.

В прошлом месяце Венецианская комиссия направила Украине свои замечания по этому законопроекту. Комиссия приветствовала изменения относительно представления конституционных жалоб, публичности и открытости конституционного производства, порядка распределения дел, доступа к материалам дел, дисциплинарной ответственности судей и организации внутренней деятельности КСУ.

В то же время, как отмечается в выводах, законопроект 4533 имеет ряд недостатков. Важнейшими среди них эксперты Венецианки, в частности, называют отсутствие положений о новой системе конкурентного отбора судей КС, которая бы включала международную компоненту, что рекомендовалось в предыдущих срочных выводах.

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