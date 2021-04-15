"Укроборонпром" готов изготовить вдвое больше вооружения и военной техники из-за эскалации со стороны РФ

Концерн уже разработал и направил предприятиям-участникам план мероприятий.

"Укроборонпром" готов изготовить вдвое больше вооружения и военной техники из-за эскалации со стороны РФ
Фото: ukroboronprom.com.ua

Государственные оборонные предприятия, входящие в состав "Укроборонпрома", готовы изготовить вдвое больше продукции, если будет такая необходимость.

Об этом говорится в заявлении госконцерна.

Отмечается, что своевременное и качественное обеспечение военной техникой и вооружением Вооруженных сил Украины является первоочередной задачей.

"Учитывая стягивание войск страны-агрессора к государственной границе Украины, Концерн разработал и направил предприятиям-участникам план мероприятий, направленных на усиление нашей обороноспособности", - заявил генеральный директор "Укроборонпрома" Юрий Гусев.

В 2020 году оборонные предприятия выполнили госзаказ на 100%, где каждый пятый контракт - с опережением графика. В целом объемы производства в прошлом году составили 30,2 млрд гривен. Однако, отметили в госконцерне, потенциал оборонных предприятий значительно больше.

Напомним, вчера генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что за последние недели РоSSия передвинула тысячи войск в боевой готовности к украинской границе. Это наибольшее cкопление роSSийских войск с момента оккупации Крыма.

Представитель США в ОБСЕ также отметил, что действия РоSSии на границе не являются обычными военными учениями, а Украина недаром обеспокоена.

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