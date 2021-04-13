В деле экс-главы "Укравтодора" Новака появился еще один подозреваемый

"Наші гроші" пишут, что речь идет о владельце "Альткома" Александре Тисленко.

В деле экс-главы "Укравтодора" Новака появился еще один подозреваемый
Фото: facebook/Славомір Новак

Национальное антикоррупционное бюро сообщило еще одно подозрение по делу получения неправомерной выгоды бывшим главой Государственного агентства автомобильных дорог Украины Славомиром Новаком.

Об этом информирует пресс-служба НАБУ.

"13 апреля 2021 года НАБУ и САП сообщили бенефициару группы компаний, осуществляющих свою деятельность в сфере дорожного хозяйства на территории Украины, о подозрении в предоставлении бывшему и.о. председателя Государственного агентства автомобильных дорог Украины (далее - "Укравтодор") неправомерной выгоды. Действия лица квалифицированы по ч.4 ст.369 УК Украины", - сказано в сообщении.

По данным следствия, подозреваемый лично и через подконтрольных ему лиц, систематически предоставлял неправомерную выгоду как "абонентскую плату" руководству "Укравтодора" в обмен на "лояльность" к его компаниям. В общем, как установили НАБУ и САП, речь идет о 575 тыс. долларов США и 70 тыс. евро в течение 2017-2019 гг.

"Со своей стороны бывший глава "Укравтодора" способствовал компаниям подозреваемого в продлении срока действия контракта по выполнению работ на отдельных участках дороги М-05 Киев-Одесса, финансирование которой осуществлялось за счет кредита Европейского банка реконструкции и развития в рамках проекта "Панъевропейского коридора". Кроме того, руководитель "Укравтодора" "не заметил" нарушения графика выполнения работ компанией подозреваемого, что позволило избежать уплаты более 9 млн евро штрафа", - отмечают в НАБУ.

По данным издания "Наші гроші", подозрение вручено владельцу компании "Альтком" Александру Тисленко за взятки бывшему главе "Укравтодора" Славомиру Новаку.

Правоохранители напоминают, что расследование приведенных фактов детективы НАБУ осуществляют с сентября 2019 года. После того, как выяснилось, что приведенные факты также расследует Центральное бюро антикоррупционное Польши, в ноябре 2019 года создана совместная следственная группа, в состав которой от Украины вошли детективы НАБУ и прокуроры САП, от Польши - сотрудники Центрального антикоррупционного бюро и Окружной прокуратуры города Варшавы. Координация действий обеих сторон происходила с участием Евроюста.

Напомним, Новака задержали 20 июля в польском Гданське. Глава Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник заявил, что деятельность возглавляемой Новаком преступной организации была направлена на расхищение средств международных организаций.

Новака, который возглавлял польское министерство транспорта, Окружная прокуратура в Варшаве обвинила в коррупции. Обвинение охватывает период с октября 2016-го по сентябрь 2019 года, когда бывший министр правительства Польши возглавлял Государственное агентство автомобильных дорог Украины.

21 июля Славомиру Новаку вручено украинское подозрение. 22 июля польский суд арестовал его и неоднократно продлевал арест.

12 апреля суд в Польше отказался продолжить арест Новака.

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