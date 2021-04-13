В деле экс-главы "Укравтодора" Новака появился еще один подозреваемый

Национальное антикоррупционное бюро сообщило еще одно подозрение по делу получения неправомерной выгоды бывшим главой Государственного агентства автомобильных дорог Украины Славомиром Новаком.

Об этом информирует пресс-служба НАБУ.

"13 апреля 2021 года НАБУ и САП сообщили бенефициару группы компаний, осуществляющих свою деятельность в сфере дорожного хозяйства на территории Украины, о подозрении в предоставлении бывшему и.о. председателя Государственного агентства автомобильных дорог Украины (далее - "Укравтодор") неправомерной выгоды. Действия лица квалифицированы по ч.4 ст.369 УК Украины", - сказано в сообщении.

По данным следствия, подозреваемый лично и через подконтрольных ему лиц, систематически предоставлял неправомерную выгоду как "абонентскую плату" руководству "Укравтодора" в обмен на "лояльность" к его компаниям. В общем, как установили НАБУ и САП, речь идет о 575 тыс. долларов США и 70 тыс. евро в течение 2017-2019 гг.

"Со своей стороны бывший глава "Укравтодора" способствовал компаниям подозреваемого в продлении срока действия контракта по выполнению работ на отдельных участках дороги М-05 Киев-Одесса, финансирование которой осуществлялось за счет кредита Европейского банка реконструкции и развития в рамках проекта "Панъевропейского коридора". Кроме того, руководитель "Укравтодора" "не заметил" нарушения графика выполнения работ компанией подозреваемого, что позволило избежать уплаты более 9 млн евро штрафа", - отмечают в НАБУ.

По данным издания "Наші гроші", подозрение вручено владельцу компании "Альтком" Александру Тисленко за взятки бывшему главе "Укравтодора" Славомиру Новаку.

Правоохранители напоминают, что расследование приведенных фактов детективы НАБУ осуществляют с сентября 2019 года. После того, как выяснилось, что приведенные факты также расследует Центральное бюро антикоррупционное Польши , в ноябре 2019 года создана совместная следственная группа, в состав которой от Украины вошли детективы НАБУ и прокуроры САП, от Польши - сотрудники Центрального антикоррупционного бюро и Окружной прокуратуры города Варшавы. Координация действий обеих сторон происходила с участием Евроюста.

Напомним, Новака задержали 20 июля в польском Гданське. Глава Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник заявил, что деятельность возглавляемой Новаком преступной организации была направлена на расхищение средств международных организаций.

Новака, который возглавлял польское министерство транспорта, Окружная прокуратура в Варшаве обвинила в коррупции. Обвинение охватывает период с октября 2016-го по сентябрь 2019 года, когда бывший министр правительства Польши возглавлял Государственное агентство автомобильных дорог Украины.

21 июля Славомиру Новаку вручено украинское подозрение. 22 июля польский суд арестовал его и неоднократно продлевал арест.