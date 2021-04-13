Кулеба предложил членам НАТО 10 шагов в поддержку Украины

Министр назвал причины своего внеочередного визита в Брюссель.

Кулеба предложил членам НАТО 10 шагов в поддержку Украины
Фото: mfa.gov.ua

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба предложил представителям стран-членов НАТО 10 шагов, необходимых для поддержки Украины в условиях обострения ситуации безопасности на границе с РФ.

Об этом министр сообщил в видеообращении, которое он опубликовал в Facebook.

Он подробно остановился на причинах своего внеочередного визита в Брюссель.

"Я приехал с 3 задачами. Во-первых - это предоставить союзникам НАТО и госсекретарю США максимально обновленную комплексную картину происходящего вдоль украинской границы, что делает РоSSия и какие цели она преследует. Во-вторых, я искренне поблагодарил всех партнеров за ту поддержку, которая молниеносно и очень содержательно была ими высказана, и те сигналы, которые они скоммуницировали РоSSии о недопустимости эскалации, о недопустимости продолжения агрессии в отношении Украины. В-третьих, самое сложное, но самое интересное, - "спасибо за слова, но давайте поговорим, какие конкретные действия вы сможете еще сделать в поддержку Украины", - сообщил Кулеба.

"Я также предложил союзникам по НАТО 10 конкретных шагов, которые они могут сделать для того, чтобы оперативно и содержательно, по сути, нас поддержать в этой ситуации", - сказал министр.

13 апреля Дмитрий Кулеба и госсекретарь США Энтони Блинкен провели встречу в Брюсселе на фоне обострения ситуации на украинской границе с РФ.

Сегодня глава украинского МИД также принял участие в заседании Комиссии Украина-НАТО и встретился с генеральным секретарем альянса Йенсом Столтенбергом.

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