Зеленский призвал США доказать "не на словах", что они хотят видеть Украину в НАТО

При этом он не исключает, что приближение Украины к Альянсу может провоцировать РФ на эскалацию на Донбассе.

Зеленский призвал США доказать "не на словах", что они хотят видеть Украину в НАТО
Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что США - "хороший друг Украины", но президент Джозеф Баайден должен сделать больше, чтобы положить конец войне с Россией.

Об этом он заявил журналисту CNN во время рабочего визита на Донбасс.

По словам Зеленского, это прежде всего означает больше поддержки для вступления Украины в НАТО.

"Если они [США] видят Украину в НАТО, они должны прямо это сказать и сделать это. Не на словах", - сказал он.

При этом на замечание журналиста о том, что приближение Украины к НАТО может спровоцировать РоSSию на эскалацию конфликта, Зеленский ответил: "Возможно, вы и правы".

"Но что происходит сейчас? Что мы здесь делаем? Что здесь делают наши люди? Они воюют", - сказал президент.

Напомним, в феврале Зеленский заочно спросил американского коллегу Байдена, почему Украина до сих пор не в НАТО? Он отметил, что, если бы Украина была членом Альянса, то на Донбассе не было бы эскалации. Зеленский также заявил, что Украина защищает Европу и благодарна за все санкции со стороны ЕС и США, но санкции не могут вернуть человеческие жизни.

В Белом доме заявили, что официальный Вашингтон всячески поддерживает евроатлантические устремления Киева, однако решение о присоединении Украины к НАТО будет приниматься непосредственно Альянсом.

Позже в разговоре с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом Зеленский заявил, что Альянс - "это единственный путь к окончанию войны на Донбассе. ПДЧ (план действий по членству. - Ред.) станет настоящим сигналом для РФ".

6 апреля генсек НАТО Йенс Столтенберг позвонил Зеленскому на фоне наращивания Россией военной мощи на границах. Столтенберг заявил, что позвонил "выразить серьезное беспокойство по поводу роSSийской военной активности вокруг Украины и длительных нарушений режима прекращения огня".

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
К ответственности за оккупацию Крыма в 2020 году привлекли 40 человек, - ГБРК ответственности за оккупацию Крыма в 2020 году привлекли 40 человек, - ГБР
Украинский консул посетил в СИЗО украинок, задержанных в Дубае за "голую фотосессию"Украинский консул посетил в СИЗО украинок, задержанных в Дубае за "голую фотосессию"
В результате обстрела оккупантов погиб украинский военныйВ результате обстрела оккупантов погиб украинский военный
Местные власти в Ивано-Франковской области потребовали отмены "красной" зоныМестные власти в Ивано-Франковской области потребовали отмены "красной" зоны
Порошенко передал кислородные концентраторы в больницу на КиевщинеПорошенко передал кислородные концентраторы в больницу на Киевщине
Блок рекламы


Похожие новости
Порошенко: Путин преследует две цели эскалации - запугать мир и заставить Украину пойти на уступкиПорошенко: Путин преследует две цели эскалации - запугать мир и заставить Украину пойти на уступки
Зеленский: без Украины полет Гагарина в космос был бы невозможенЗеленский: без Украины полет Гагарина в космос был бы невозможен
Депутаты хотят рассмотреть снижение тарифов на одном из внеочередных заседанийДепутаты хотят рассмотреть снижение тарифов на одном из внеочередных заседаний
Евродепутат призвал к недвусмысленному ответу Запада на действия Кремля в отношении УкраиныЕвродепутат призвал к недвусмысленному ответу Запада на действия Кремля в отношении Украины
Зеленский встретился с ЭрдоганомЗеленский встретился с Эрдоганом
Зеленский с супругой прибыли в ТурциюЗеленский с супругой прибыли в Турцию
Таран о наращивании роSSийских войск на границе: РФ хочет принудить Украину к уступкамТаран о наращивании роSSийских войск на границе: РФ хочет принудить Украину к уступкам
Зеленский ввел в действие санкции против Курченко, Табачника, Януковича, Азарова и ПоклонскойЗеленский ввел в действие санкции против Курченко, Табачника, Януковича, Азарова и Поклонской
Оккупанты на Донбассе обстреляли украинские позиции из гранатометовОккупанты на Донбассе обстреляли украинские позиции из гранатометов
Заседания СНБО не будет, так как Зеленский и Данилов на Донбассе, - ОПЗаседания СНБО не будет, так как Зеленский и Данилов на Донбассе, - ОП
Последние новости
Подгружаем последние новости