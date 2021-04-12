Зеленский призвал США доказать "не на словах", что они хотят видеть Украину в НАТО
При этом он не исключает, что приближение Украины к Альянсу может провоцировать РФ на эскалацию на Донбассе.
Президент Украины Владимир Зеленский считает, что США - "хороший друг Украины", но президент Джозеф Баайден должен сделать больше, чтобы положить конец войне с Россией.
Об этом он заявил журналисту CNN во время рабочего визита на Донбасс.
По словам Зеленского, это прежде всего означает больше поддержки для вступления Украины в НАТО.
"Если они [США] видят Украину в НАТО, они должны прямо это сказать и сделать это. Не на словах", - сказал он.
При этом на замечание журналиста о том, что приближение Украины к НАТО может спровоцировать РоSSию на эскалацию конфликта, Зеленский ответил: "Возможно, вы и правы".
"Но что происходит сейчас? Что мы здесь делаем? Что здесь делают наши люди? Они воюют", - сказал президент.
Напомним, в феврале Зеленский заочно спросил американского коллегу Байдена, почему Украина до сих пор не в НАТО? Он отметил, что, если бы Украина была членом Альянса, то на Донбассе не было бы эскалации. Зеленский также заявил, что Украина защищает Европу и благодарна за все санкции со стороны ЕС и США, но санкции не могут вернуть человеческие жизни.
В Белом доме заявили, что официальный Вашингтон всячески поддерживает евроатлантические устремления Киева, однако решение о присоединении Украины к НАТО будет приниматься непосредственно Альянсом.
Позже в разговоре с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом Зеленский заявил, что Альянс - "это единственный путь к окончанию войны на Донбассе. ПДЧ (план действий по членству. - Ред.) станет настоящим сигналом для РФ".
6 апреля генсек НАТО Йенс Столтенберг позвонил Зеленскому на фоне наращивания Россией военной мощи на границах. Столтенберг заявил, что позвонил "выразить серьезное беспокойство по поводу роSSийской военной активности вокруг Украины и длительных нарушений режима прекращения огня".