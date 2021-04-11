Стало известно имя украинского бойца, погибшего под Золотым

Андрей Теперик был родом из Харьковщины.

Под поселком Золотое в Луганской области погиб 24-летний Андрей Теперик.

Об этом говорится на странице 92-ОМБр имени кошевого атамана Ивана Сирко в соцсети в Facebook.

Солдат был родом из Харьковской области.

"Вчера, 10 апреля, в 11:00 вечера русские наемники в который раз "придерживались режима прекращения огня" и коварно убили защитника Украины. Неподалеку Золотого выстрелом из стрелкового оружия смертельно ранили старшего солдата Андрея Сергеевича Теперика. Ему было 24 года ...", - говорится в сообщении.

Военные выразили соболезнования родителям Андрея.

Напомним, еще один военнослужащий получил пулевое ранение. Воину оперативно оказана первая медицинская помощь, его доставили в лечебное учреждение. Состояние здоровья защитника - средней степени тяжести.

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