Таран о наращивании роSSийских войск на границе: РФ хочет принудить Украину к уступкам

А также демонстрация, в том числе - ведущим государствам Запада, готовности к применению вооруженной силы в отношении Украины.

Таран о наращивании роSSийских войск на границе: РФ хочет принудить Украину к уступкам
Андрій Таран
Фото: mil.gov.ua

Настоящими целями наращивания РоSSийской Федерацией военного присутствия вблизи границы Украины и на временно оккупированной территории Крыма могут быть усиление давления на Украину с целью принуждения к уступкам в переговорном процессе.

Об этом говорится в заявлении Министра обороны Украины Андрея Тарана.

А также демонстрация, в том числе - ведущим государствам Запада, готовности к применению вооруженной силы в отношении Украины. "Его РоSSия рассматривает в качестве окончательного средства достижения своих стратегических целей, если другие средства окажутся неэффективными. Стратегической же целью РоSSийской Федерации по Украине остается ее возвращение под свой контроль и срыв нашего евроатлантического пути развития", - говорится в заявлении.

Таран добавил, что поводом для возобновления активной вооруженной агрессии РоSSии против Украины может стать как спровоцированное обострение обстановки в районе конфликта, так и обвинение Украины в нарушении прав русскоязычных или "новообращенных" граждан РоSSии через массовую раздачу паспортов РФ.

Вместе с тем необходимо отметить, что активизация вооруженной агрессии РФ против Украины возможна только при условии принятия соответствующего политического решения на самом высоком уровне в Кремле, отметил министр.

"Наши силы обороны прочно удерживают защитные рубежи, чтобы огонь «братской любви» РоSSийской Федерации не перекинулся на нашу мирную территорию, чтобы дать время и аргументы политикам и дипломатам заставить государство-агрессора уйти из Украины. Раздуваемый Россией костер боевых действий возможно погасить только политико-дипломатическим путем. Украина настроена на цивилизованный путь возвращения своих временно оккупированных территорий. При этом не может быть никаких компромиссов в отстаивании интересов Украины", - заверил глава оборонного ведомства.

"Любая активизация агрессии и эскалация ситуации безопасности получат четкий и мощный ответ международного сообщества", - подытожил он.

Напомним, с марта в социальных сетях стали появляться многочисленные видео с роSSийской техникой, которая вроде бы движется к границе с Украиной. О дополнительном развертывании роSSийских сил около границы сообщил и начальник Генерального штаба Вооруженных сил Руслан Хомчак во время отчета в Верховной Раде.

В частности, роSSийские войска встали лагерем в Воронежской области. Она граничит с Украиной, но не с оккупированными районами.

Соединенные Штаты Америки, Великобритания, Канада, НАТО выразили Украине поддержку на фоне эскалации.

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