Невідомий чоловік протаранив автомобілем огорожу біля Капітолію та застрелився

Сьогодні у Вашингтоні невідомий чоловік протаранив автомобілем огорожу біля будівлі Конгресу США у Вашингтоні, зробив кілька пострілів у повітря, а потім у себе. Коли чоловік виходив із машини, вона спалахнула.

Інцидент стався після 04.00 (10.00 за Києвом) на розі East Capitol Street та Second Street у центрі міста.

Поліцейські, які примчали на звуки пострілів, спробували підійти до чоловіка, проте він застрелився. Постраждалих немає. У роботі Конгресу США – літня пауза, у будівлі практично немає співробітників.

Розслідування взяло на себе управління поліції округу Колумбія. Особа нападника та його мотиви встановлюються.

Атака відбулася в той момент, коли правоохоронні органи по всій країні стикаються зі зростаючим числом загроз. Зростання напруженості відзначено на тлі обшуку Федерального бюро розслідувань у маєтку колишнього президента Дональда Трампа у Мар-а-Лаго (штат Флорида).