Виїзд з країни: чи можуть чоловіки перетнути кордон з 1 серпня
В цей час виїзд за межі країни для них обмежено.
В Україні триває воєнний стан, який було оголошено через повномасштабне вторгнення РФ. В цей час більшість чоловіків призовного віку не може виїхати за кордон, але є винятки. Вони прописані в постанові Кабінету міністрів України № 57,
Виїжджати за межі країни можуть ті, хто не підлягає загальній мобілізації за низкою пунктів: за віком, станом здоров'я, за особистими обставинами або ж через свою професійну діяльність.
Сюди входять такі громадяни:
- чоловіки віком до 18 і від 60 років;
- чоловіки від 18 до 60 років, які постійно проживають на території іншої країни. У них мають стояти відповідні відмітки про це в паспорті;
- виключені з військового обліку за станом здоров'я;
- чоловіки, яким дозволено виїхати за кордон за станом здоров'я. Наприклад, можна виїхати на лікування;
- чоловіки, яким дозволено виїхати за кордон за сімейними обставинами;
- чоловіки призовного віку, які мають право на виїзд за кордон через професію;
- громадяни, яким дозволено виїзд за кордон для допомоги Силам оборони у протистоянні РФ;
- військовослужбовці, у яких є спеціальний дозвіл;
- чоловіки і жінки на державній службі.
Є певні причини, через які громадяни України можуть офіційно покинути країну на певний час. Наприклад, якщо це потрібно для того, щоб допомогти ЗСУ.
До цього переліку входять водії-волонтери, які перевозять гуманітарну допомогу, медичні вантажі та вантажі для ЗСУ. Також це стосується представників культури, які завдяки концертам збирають великі суми і відправляють їх на армію. Окремої уваги вартий той факт, що вони одночасно прославляють країну на міжнародній арені.
Також видаються дозволи спортсменам і тренерам для участі в змаганнях і зборах.
Виїхати за сімейними обставинами можуть:
- багатодітні батьки неповнолітніх дітей;
- за наявності дітей до 18 років з інвалідністю;
- батьки, які самостійно виховують дитину або є опікунами неповнолітніх дітей-сиріт з інвалідністю;
- за наявності повнолітніх дітей з інвалідністю І або ІІ групи;
- якщо родичі дружини або чоловіка потребують постійного догляду. Тут потрібні підтверджувальні документи;
- якщо один із батьків або дружина є особою з інвалідністю І чи ІІ групи.
За професією:
- військовим дозволяється виїжджати у відпустку за наявності документів і дозволу з військових частин;
- співробітникам установ, які доглядають за людьми з інвалідністю і перебувають на військовому обліку;
- члени екіпажів кораблів, якщо вони їдуть працювати на морських суднах, суднах внутрішнього плавання;
- працівники залізничного транспорту;
- авіаційний персонал — у відрядження або на навчання.