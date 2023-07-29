Виїзд з країни: чи можуть чоловіки перетнути кордон з 1 серпня

В цей час виїзд за межі країни для них обмежено.

В Україні триває воєнний стан, який було оголошено через повномасштабне вторгнення РФ . В цей час більшість чоловіків призовного віку не може виїхати за кордон, але є винятки. Вони прописані в постанові Кабінету міністрів України № 57, пише «Фокус», інформує ZN.ua .

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Виїжджати за межі країни можуть ті, хто не підлягає загальній мобілізації за низкою пунктів: за віком, станом здоров'я, за особистими обставинами або ж через свою професійну діяльність.

Сюди входять такі громадяни:

чоловіки віком до 18 і від 60 років;

чоловіки від 18 до 60 років, які постійно проживають на території іншої країни. У них мають стояти відповідні відмітки про це в паспорті;

виключені з військового обліку за станом здоров'я;

чоловіки, яким дозволено виїхати за кордон за станом здоров'я. Наприклад, можна виїхати на лікування;

чоловіки, яким дозволено виїхати за кордон за сімейними обставинами;

чоловіки призовного віку, які мають право на виїзд за кордон через професію;

громадяни, яким дозволено виїзд за кордон для допомоги Силам оборони у протистоянні РФ;

військовослужбовці, у яких є спеціальний дозвіл;

чоловіки і жінки на державній службі.

Є певні причини, через які громадяни України можуть офіційно покинути країну на певний час. Наприклад, якщо це потрібно для того, щоб допомогти ЗСУ.

До цього переліку входять водії-волонтери, які перевозять гуманітарну допомогу, медичні вантажі та вантажі для ЗСУ. Також це стосується представників культури, які завдяки концертам збирають великі суми і відправляють їх на армію. Окремої уваги вартий той факт, що вони одночасно прославляють країну на міжнародній арені.

Також видаються дозволи спортсменам і тренерам для участі в змаганнях і зборах.

Виїхати за сімейними обставинами можуть:

багатодітні батьки неповнолітніх дітей;

за наявності дітей до 18 років з інвалідністю;

батьки, які самостійно виховують дитину або є опікунами неповнолітніх дітей-сиріт з інвалідністю;

за наявності повнолітніх дітей з інвалідністю І або ІІ групи;

якщо родичі дружини або чоловіка потребують постійного догляду. Тут потрібні підтверджувальні документи;

якщо один із батьків або дружина є особою з інвалідністю І чи ІІ групи.

За професією: