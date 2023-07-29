Виїзд з країни: чи можуть чоловіки перетнути кордон з 1 серпня

В цей час виїзд за межі країни для них обмежено.

В Україні триває воєнний стан, який було оголошено через повномасштабне вторгнення РФ. В цей час більшість чоловіків призовного віку не може виїхати за кордон, але є винятки. Вони прописані в постанові Кабінету міністрів України № 57, пише «Фокус», інформує ZN.ua.

Виїзд з країни: чи можуть чоловіки перетнути кордон з 1 серпня
© Слово і діло

Виїжджати за межі країни можуть ті, хто не підлягає загальній мобілізації за низкою пунктів: за віком, станом здоров'я, за особистими обставинами або ж через свою професійну діяльність.

Сюди входять такі громадяни:

  • чоловіки віком до 18 і від 60 років;
  • чоловіки від 18 до 60 років, які постійно проживають на території іншої країни. У них мають стояти відповідні відмітки про це в паспорті;
  • виключені з військового обліку за станом здоров'я;
  • чоловіки, яким дозволено виїхати за кордон за станом здоров'я. Наприклад, можна виїхати на лікування;
  • чоловіки, яким дозволено виїхати за кордон за сімейними обставинами;
  • чоловіки призовного віку, які мають право на виїзд за кордон через професію;
  • громадяни, яким дозволено виїзд за кордон для допомоги Силам оборони у протистоянні РФ;
  • військовослужбовці, у яких є спеціальний дозвіл;
  • чоловіки і жінки на державній службі.

Є певні причини, через які громадяни України можуть офіційно покинути країну на певний час. Наприклад, якщо це потрібно для того, щоб допомогти ЗСУ.

До цього переліку входять водії-волонтери, які перевозять гуманітарну допомогу, медичні вантажі та вантажі для ЗСУ. Також це стосується представників культури, які завдяки концертам збирають великі суми і відправляють їх на армію. Окремої уваги вартий той факт, що вони одночасно прославляють країну на міжнародній арені.

Також видаються дозволи спортсменам і тренерам для участі в змаганнях і зборах.

Виїхати за сімейними обставинами можуть:

  • багатодітні батьки неповнолітніх дітей;
  • за наявності дітей до 18 років з інвалідністю;
  • батьки, які самостійно виховують дитину або є опікунами неповнолітніх дітей-сиріт з інвалідністю;
  • за наявності повнолітніх дітей з інвалідністю І або ІІ групи;
  • якщо родичі дружини або чоловіка потребують постійного догляду. Тут потрібні підтверджувальні документи;
  • якщо один із батьків або дружина є особою з інвалідністю І чи ІІ групи.

За професією:

  • військовим дозволяється виїжджати у відпустку за наявності документів і дозволу з військових частин;
  • співробітникам установ, які доглядають за людьми з інвалідністю і перебувають на військовому обліку;
  • члени екіпажів кораблів, якщо вони їдуть працювати на морських суднах, суднах внутрішнього плавання;
  • працівники залізничного транспорту;
  • авіаційний персонал — у відрядження або на навчання.


Аліса Ігітян, ZN.ua





Интересные новости
Теракт в Оленівці не був спричинений ракетою HIMARS – ООНТеракт в Оленівці не був спричинений ракетою HIMARS – ООН
Безкоштовна роздача іноземних активів російським олігархам може зміцнити владу Путіна – BloombergБезкоштовна роздача іноземних активів російським олігархам може зміцнити владу Путіна – Bloomberg
Байден: Це не просто війна, Росія вчиняє звірства, вони на цьому зосереджуютьсяБайден: Це не просто війна, Росія вчиняє звірства, вони на цьому зосереджуються
Посол Естонії в НАТО закликав не нав'язувати українцям темпи контрнаступуПосол Естонії в НАТО закликав не нав'язувати українцям темпи контрнаступу
Путін обговорить Україну з лідерами африканських країн – ЗМІПутін обговорить Україну з лідерами африканських країн – ЗМІ
Блок рекламы


Похожие новости
Окупанти викрадають дітей, щоб знищити наступне покоління захисників України — СіммонсОкупанти викрадають дітей, щоб знищити наступне покоління захисників України — Сіммонс
Неподалік українського кордону в Польщі збудують ремонтно-логістичний центр НАТО – The Globe and MailНеподалік українського кордону в Польщі збудують ремонтно-логістичний центр НАТО – The Globe and Mail
«Ми повинні подолати думку, що до нас приходить країна з десятками мільйонів жебраків» - президент ЄІБ щодо України«Ми повинні подолати думку, що до нас приходить країна з десятками мільйонів жебраків» - президент ЄІБ щодо України
"Вагнерівці" проходять підготовку в Білорусі до розхитування прикордоння Польщі і Литви – ЦНС"Вагнерівці" проходять підготовку в Білорусі до розхитування прикордоння Польщі і Литви – ЦНС
Рада затвердила закон про оптимізацію структури власності оператора газотранспортної системи УкраїниРада затвердила закон про оптимізацію структури власності оператора газотранспортної системи України
Рекордна кількість за увесь час: скільки посвідок на проживання країни ЄС видали торік росіянамРекордна кількість за увесь час: скільки посвідок на проживання країни ЄС видали торік росіянам
Уряд дозволив проведення конкурсу з відбору членів Наглядової ради «Оператора ГТС України»Уряд дозволив проведення конкурсу з відбору членів Наглядової ради «Оператора ГТС України»
Кулеба: "F-16 допоможуть Україні експортувати зерно попри шантаж РФ"Кулеба: "F-16 допоможуть Україні експортувати зерно попри шантаж РФ"
23 липня росіяни били по прикордонню Сумської області авіаційними ракетами, а також з артилерії, мінометів та гранатометів – ОВА23 липня росіяни били по прикордонню Сумської області авіаційними ракетами, а також з артилерії, мінометів та гранатометів – ОВА
Польща створить новий військовий підрозділ біля кордону з БілорусієюПольща створить новий військовий підрозділ біля кордону з Білорусією
Последние новости
Подгружаем последние новости