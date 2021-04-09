Заседания СНБО не будет, так как Зеленский и Данилов на Донбассе, - ОП

Заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины 9 апреля не состоится, поскольку президент Владимир Зеленский и секретарь СНБО Алексей Данилов находятся на Донбассе.

Об этом Радио Свобода сообщили в пресс-службе Офиса президента.

В ОПУ добавили, что график заседаний СНБО иногда меняется в зависимости от графика главы государства.

Когда состоится следующее заседание СНБО, там не уточнили.

Ранее СМИ сообщали, что СНБО 9 апреля продолжит введение санкций против контрабандистов, дополнив санкционный перечень прошлой недели фамилиями тех, кто не вошел в топ-10, но имеет существенное влияние на "рынке контрабанды". Также отмечалось, что к санкциям СНБО стоит приготовиться бенефициарам конвертационных центров.

Как известно, президент Владимир Зеленский второй день находится на Донбассе. 9 апреля глава государства посетил позиции на переднем крае обороны. Президент пообщался с защитниками и вручил им награды.