У украинского политзаключенного Приходько ухудшилось здоровье, - Денисова

Омбудсмен расценивает неоказание медицинской помощи политзаключенному как пытки.

У украинского политзаключенного Приходько ухудшилось здоровье, - Денисова
Олег Приходько
Фото: телеграм Людмили Денісової

Состояние здоровья украинского политзаключенного, крымского активиста Олега Приходько, которого роSSийский суд приговорил к пяти годам заключения в колонии строгого режима, ухудшается.

Об этом сообщила уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.

"Состояние здоровья нашего соотечественника Олега Приходько, которого недавно незаконно осудили по сфабрикованному делу на 5 лет лишения свободы, - ухудшается. Однако руководство СИЗО не оказывает должной медицинской помощи. Он жалуется на обострение хронических болезней и постоянную боль в нижних конечностях, сопровождающуюся их отеками, которые не исчезают около месяца", - написала она в фейсбуке.

По словам Денисовой, неоказание надлежащей медицинской помощи Приходько "может привести к безвозвратной потере здоровья".

"Такие действия в отношении Олега Приходько являются нарушением пункта 22 Минимальных стандартных правил обращения с заключенными, одобренных Экономическим и Социальным советами ООН, и расцениваются как пытки или бесчеловечное или унижающее достоинство обращение", - отметила омбудсмен.

Людмила Денисова отметила, что обратилась к уполномоченному по правам человека в РоSSии Татьяне Москальковой с требованием провести полное медицинское обследование Олега Приходько и предоставить ему соответствующий комплекс лечения.

Напомним, Олега Приходько задержали в прошлом году 9 октября после обыска в его доме в поселке Орехово Сакского района. В его гараже якобы обнаружили тротиловую шашку с запалом для ручных гранат в металлической оболочке из-под огнетушителя с поражающими элементами в виде сварочных электродов. Приходько утверждает, что все это ему подбросили.

Его подозревают в подготовке подрыва здания городской администрации города Саки. По версии обвинения, Приходько изготовил взрывное устройство с целью подорвать городскую администрацию Сак, желая повлиять на органы власти, чтобы те приняли решение о вхождении Крыма в состав Украины. Против него возбудили уголовное дело по статье 205 УК РФ (подготовка теракта) и по статье 223.1 УК РФ (незаконное изготовление взрывчатых веществ).

Приходько свою вину отрицает и считает это дело политическим преследованием за его проукраинскую позицию.

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