Степанов прогнозирует скачок заболеваемости ковидом до 25-30 тысяч в сутки

Министр объяснил рост заболеваемости, в частности, влиянием британского штамма коронавируса.

Степанов прогнозирует скачок заболеваемости ковидом до 25-30 тысяч в сутки
Фото: Макс Требухов

В течение ближайших 7-10 дней в Украине будет фиксироваться 25-30 тысяч новых случаев COVID-19 в сутки.

Об этом в эфире телеканала “1+1” заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

"Мы думаем, что мы будем расти в течение недели - десяти дней в рамках 25-30 тыс. больных, исходя из того, как развивается эпидемия", - сказал глава МОЗ.

Степанов объяснил рост заболеваемости, в частности, влиянием британского штамма коронавируса.

Напомним, в течение 7 апреля в Украине провели 57996 ПЦР-тестирований и выявили 19 419 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19. За минувшие сутки госпитализированы 5092 человека с ковидом, выздоровели 10032 пациента, 464 - умерли от осложнений коронавирусной болезни.

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