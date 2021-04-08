Денисова требует проверить факт применения пыток к арестованному в Крыму журналисту Есипенко

Владислава Есипенко пытали током.

Денисова требует проверить факт применения пыток к арестованному в Крыму журналисту Есипенко
Фото: скріншот оперативного відео ФСБ РФ

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова призвала роSSийскую коллегу Татьяну Москалькову проверить факты безосновательного задержания, дальнейшего незаконного содержания и применения пыток к арестованному в Крыму внештатному журналисту "Крым.Реалии" Владиславу Есипенко.

По словам Денисовой, в ходе судебного заседания, состоявшегося 6 апреля 2021 года в так называемом "Верховном суде Крыма" незаконно удерживаемый Есипенко сообщил о применении к нему пыток.

"Так, 10 марта 2021 года неизвестные люди в масках, применяя физическую силу, насильно посадили его в автомобиль без опознавательных знаков и в течение двух дней незаконно удерживали в подвальном помещении в Балаклавском районе. Севастополя, которое не является официальным местом содержания под стражей. По словам нашего соотечественника, к нему применялись пытки и незаконные методы допроса с жестоким обращением - надевали на голову пакет и лишали возможности дышать, к различным частям тела подключали электрический ток, жестоко избивали, угрожали убийством через повешение в камере, чтобы добиться признания вины. Как потом выяснилось, этими людьми оказались работники ФСБ", - сообщила украинская омбудсмен.

Есипенко отметил в суде, что все его так называемые «показания» были предоставлены под давлением, поэтому он от них отказался.

"Незаконными действиями работники ФСБ нарушили его право на жизнь, на свободу и личную неприкосновенность, на справедливое судебное разбирательство, а также на эффективное средство правовой защиты, предусмотренное статьями 2, 5, 6, 13 Конвенции о защите прав человека и основных свобод. Также была нарушена статья 3 этой же Конвенции - «никто не может быть подвергнут пыткам, бесчеловечному или унижающему достоинство обращению или наказанию»", - отметила Людмила Денисова.

Украинский омбудсмен отметила, что считает подобные действия со стороны представителей правоохранительных органов недопустимыми, и что эти лица должны быть привлечены к ответственности.

Денисова также призвала Верховного комиссара ООН по правам человека Мишель Бачелет, главу ОБСЕ, министра иностранных дел Королевства Швеции Анн Линде, главу Комитета ООН против пыток Йенса Модвига и комиссара Совета Европы по правам человека Дуню Миятович отреагировать на грубые нарушения прав человека оккупационными властями на территории временно оккупированного украинского Крыма и усилить давление на РФ с требованием освободить всех незаконно удерживаемых граждан Украины.

Напомним, что Есипенко задержали 10 марта, и он будет арестован до 11 мая.

Его подозревают в сборе информации "в интересах спецслужб Украины по заданию офицера действующего резерва 8-го отдела 5-го департамента СВР Украины полковника Кравчука В.А." и в изготовлении самодельного взрывного устройства.

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