Не факт, що Україна отримає ATACMS, але далекобійні ракети у нас будуть — міністр оборони

Міністр оборони України впевнений, що Україна отримає далекобійні ракети, проте припускає, що це будуть не ATACMSи. Під час інтерв'ю "Бабелю" він зазначив, що захисники будуть мати можливість вражати ворожі позиції на відстані 120-150 км, інформує ZN.ua .

"Не факт взагалі, що це будуть ATACMS. Є інші дальні ракети. Так, орки тепер ховаються за 120—150 км, і потрібно щось таке, щоб до них дотягнутись — і ми дотягнемося", - зазначив він.

Далекобійні ракети ЗСУ отримають у першому півріччі поточного року, зазначив міністр.

"Так. Більше не можу сказати", - додав він.