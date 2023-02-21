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2023-02-21
Не факт, що Україна отримає ATACMS, але далекобійні ракети у нас будуть — міністр оборони
Це станеться вже в першому півріччі 2023-го.
© U.S. Army
Міністр оборони України впевнений, що Україна отримає далекобійні ракети, проте припускає, що це будуть не ATACMSи. Під час інтерв'ю
"Не факт взагалі, що це будуть ATACMS. Є інші дальні ракети. Так, орки тепер ховаються за 120—150 км, і потрібно щось таке, щоб до них дотягнутись — і ми дотягнемося", - зазначив він.
Далекобійні ракети ЗСУ отримають у першому півріччі поточного року, зазначив міністр.
"Так. Більше не можу сказати", - додав він.
Вікторія Хмілевська, ZN.ua