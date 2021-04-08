Мэру немецкого города приостановили полномочия из-за прививки вне очереди

Городской совет немецкого города Галле проголосовал за временное приостановление полномочий 64-летнего мэра Бернда Виганда, который вакцинировался от COVID-19 вне очереди.

Как сообщает Spiegel, решение 8 апреля было принято 34 голосами против 13, один человек воздержался. Сам Виганд не присутствовал на заседании.

По словам главы городского совета Кати Мюллер, получив прививку против коронавируса вне очереди, Виганд "нарушил отношения доверия", потому что врал, отрицая факт вакцинации.

Мэр Галле сделал прививку против COVID-19 с другими политиками в январе в офисе государственной администрации, несмотря на то, что еще не наступила его очередь. Виганд признал это в феврале и объяснил поступок наличием остатков вакцины, которые могли испортиться. Мэр утверждал, что ему предложили сделать прививку, потому что он был в перечне должностных лиц, которые могли получить "специальную вакцинацию" при наличии остатков.

Между тем прокуратура Галле проводит расследование относительно присвоения Вигандом вакцины. Согласно земельным приоритетам, 64-летний Виганд не должен был быть привит в январе.

Как сообщалось, в Киеве клиническая больница «Феофания» вакцинировала от ковида людей по предварительной записи якобы остатками вакцины. Желающие вакцинироваться могли обратиться в больницу по телефону и стать в очередь на вакцинацию. Им назначали время и дату прививки. Однако часть людей вакцинировалась дозами, которые были предназначены для медиков заведения, а не остатками. По документам эти люди фиксировались как работники больницы.

Напомним, в Тернопольской области 24 марта вакцинировали препаратом CoviShield 40 работников предприятий "Агропродсервис" и "Тернопольского мясокомбината". Впоследствии в Офисе президента заявили, что Тернопольская область получила "последнее предупреждение" за вакцинации вне очереди.