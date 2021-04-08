Зеленский подписал закон о всеукраинском референдуме

Закон предусматривает, что принятое на нем решение может быть изменено только путем всеукраинского референдума не ранее, чем через три года.

Президент Владимир Зеленский подписал закон "О народовластии через всеукраинский референдум" (законопроект №3612)." 8.04.2021 - Возвращен с подписью от президента", - говорится в информации о прохождении этого закона на сайте парламента.

Об этом сообщается на сайте Офиса президента.

Отмечается, что президент инициировал закон, чтобы предоставить народу право самостоятельно и непосредственно, без участия политиков, решать государственные вопросы. Принятие этого документа было одним из пунктов президентской программы Зеленского.

Активное участие в разработке проекта этого закона принимали представители общественных организаций, академического сообщества, были учтены оценки Венецианской комиссии и европейскую практику референдумов.

Не могут быть предметом всеукраинского референдума вопросы, противоречащие положениям Конституции, общепризнанным принципам и нормам международного права; вопросы отмены или ограничения конституционных прав и свобод человека и гражданина; вопросы, направленные на ликвидацию независимости Украины, нарушение государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, создание угрозы национальной безопасности. Не могут выноситься на референдум также вопросы налогов, бюджета, амнистии, а также те, что находятся в ведении органов правопорядка, прокуратуры или суда.

Кроме того, на всеукраинский референдум может выноситься один вопрос. Референдум не может проводиться одновременно с выборами.

Закон предусматривает, что решение, принятое на референдуме, может быть изменено только путем всеукраинского референдума не ранее, чем через три года со дня его принятия. Новый референдум по вопросам, которые ранее не были поддержаны на всеукраинском референдуме, может быть проведен не ранее, чем через один год со дня объявления результатов соответствующего всеукраинского референдума.

Референдум не будет подменять работу Верховной Рады относительно принятия законов, но граждане получат инструмент прямого влияния на принятие решений в государстве. В зависимости от вопроса всеукраинский референдум может назначать президент Украины, Верховная Рада или глава государства может провозглашать по народной инициативе.

"Теперь украинцы на практике будут привлечены к принятию важных для страны решений, а власть будет вынуждена прислушиваться к воле народа", - подчеркнул Зеленский.

Напомним, 26 января Верховная Рада поддержала законопроект №3612 "О всеукраинском референдуме" во втором чтении и в целом. За документ проголосовали 255 народных депутатов. Спикер парламента Дмитрий Разумков подписал его 17 февраля и передал на подпись президента.