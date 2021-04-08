В Раде на следующей неделе будут внеочередные заседания во вторник и четверг

Парламент хочет рассмотреть некоторые законы параллельно с тысячами правок к "земельному" закону.

В Раде на следующей неделе будут внеочередные заседания во вторник и четверг
Фото: LB.ua

В украинском парламенте на следующей неделе, кроме очередных, будет по меньшей мере два внеочередных заседания – во вторник и четверг.

Об этом в Facebook сообщила народный депутат "Слуги народа" Евгения Кравчук.

В частности, вне очереди планируют рассмотреть:

  • законопроект 4533 "О конституционной процедуре", который "обеспечивает доступ к конституционному правосудию через процедуру обращения с конституционной жалобой или инициирование конституционных представлений и обращений уполномоченными субъектами";
  • законопроект 4651, который предлагает увеличить штрафы за ложь в декларациях и лишать свободы на срок до двух лет за умышленную неподачу декларации топ-чиновниками и существенную ложь в декларации;
  • проект закона 4210, который, по словам Кравчук, совершенствует процедуру оборонного планирования с учетом опыта государств-членов НАТО и государств-членов Европейского Союза и обеспечение реализации приоритетов деятельности правительства;
  • проект закона 4475, который направлен на защиту заемщиков (физических лиц), получивших потребительские кредиты в иностранной валюте, от злоупотреблений со стороны кредитодателей;
  • законопроект 4398, который защищает права валютных заемщиков, бравших кредиты в иностранной валюте;
  • законопроект 4399, который должен сбалансировать налогообложение валютных заемщиков путем внесения соответствующих изменений в Налоговый кодекс Украины;
  • законопроект 5014, который предусматривает предоставление ученикам (студентам), завершающим получение полного общего среднего образования, право выбора вида оценки их результатов обучения (годовое оценивание/ГИА/ВНО), чтобы минимизировать риски заболевания коронавирусной болезнью (COVID-19) при оценивании результатов обучения;
  • проект закона 5187-1, устраняющий законодательную норму, согласно которой застрахованные лица фактически лишались права на получение пособия по временной нетрудоспособности вследствие заболевания или травмы, не связанной с несчастным случаем на производстве.

Также планируется рассмотрение законопроекта для доступной ипотеки, антирейдерский законопроект, а также о пенсиях для ликвидаторов Чернобыльской аварии и о развитии института старост.

Рассмотреть эти законы на очередном заседании невозможно, ведь Рада все еще голосует за поправки к "земельному закону". В течение вынужденных «каникул» из-за карантина Рада провела три внеочередных заседания. К работе в нормальном режиме парламент должен вернуться со вторника, 13 апреля.

Глава фракции "Слуга народа" 7 апреля сообщил, что Рада собирается назначить внеочередные заседания, но не озвучил, в какие дни.

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