ЛаВРУН фюрера РФ назвал санкционную политику США против РоSSии "тупой"

РФ пообещала отреагировать на новые санкции.

Лавров назвал санкционную политику США против РоSSии "тупой"
Фото: RT

Министр иностранных дел РоSSии Сергей Лавров назвал санкционную политику США против РФ "тупой".

Таким образом он отреагировал на сообщение о том, что США завершили сбор доказательств вмешательства РоSSии в выборы и хакерской атаки через ПО SolarWinds.

"Я читал сообщения, что администрация завершила ревизию враждебных действий РоSSии - как-то у них это очень быстро получилось: как правило, нас обвиняют в таком количестве согрешений, что за пару месяцев не справишься", - сказал он.

По неофициальной информации, США могут наказать РоSSию высылкой разведчиков, работающих под дипломатическим прикрытием, и новыми санкциями. Лавров предупредил, что РоSSия ответит на "недружественные действия", и заявил, что в США все больше недовольных санкционной политикой правительства.

"Даже такая структура, как неправительственная организация Атлантический совет, уже публикует материалы, в которых критикуется тупиковая линия США, может, даже тупая, которая не приносит никаких результатов с точки зрения целей, которые объявлялись, когда вводились санкции. Неоднократно эта ситуация повторялась. Нас эти действия убеждают только в одном: что мы должны полагаться только на себя, потому ни США, ни их союзники - не надежные партнеры", - сказал Лавров.

Напомним, что в середине декабря стало известно о хакерской атаке на США. Вредоносный код был спрятан в обновление программного обеспечения SolarWinds, которая обслуживает американских заказчиков в исполнительной ветви власти, вооруженных силах и спецслужбах.

SolarWinds признала факт взлома, отметив, что хакеры "работали на иностранное государство". Позже Washington Post сообщила со ссылкой на источники, что за атакой стоит хакерская группа APT29 (также известная как Cozy Bear), которая работает на Службу внешней разведки РоSSии.

РоSSийские власти отвергли обвинения.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
К ответственности за оккупацию Крыма в 2020 году привлекли 40 человек, - ГБРК ответственности за оккупацию Крыма в 2020 году привлекли 40 человек, - ГБР
Кулеба обсудил с главой МИД Канады обострение ситуации на ДонбассеКулеба обсудил с главой МИД Канады обострение ситуации на Донбассе
Украинский консул посетил в СИЗО украинок, задержанных в Дубае за "голую фотосессию"Украинский консул посетил в СИЗО украинок, задержанных в Дубае за "голую фотосессию"
Две ракеты упали вблизи военной базы США в ИракеДве ракеты упали вблизи военной базы США в Ираке
"Голос" призывает провести закрытое заседание Верховной Рады: вызывают Шмыгаля, Степанова и Хомчака"Голос" призывает провести закрытое заседание Верховной Рады: вызывают Шмыгаля, Степанова и Хомчака
Блок рекламы


Похожие новости
У Байдена собрали доказательства возможного вмешательства РоSSии в выборы и участия в кибератаке и готовят ответ - BloombergУ Байдена собрали доказательства возможного вмешательства РоSSии в выборы и участия в кибератаке и готовят ответ - Bloomberg
ГУД назвал приблизительную стоимость ремонта Офиса президентаГУД назвал приблизительную стоимость ремонта Офиса президента
СНБО 9 апреля продолжит введение санкций против контрабандистов, - СМИСНБО 9 апреля продолжит введение санкций против контрабандистов, - СМИ
В украинских городах возобновились протесты против жесткого карантинаВ украинских городах возобновились протесты против жесткого карантина
МИД РоSSии считает, что США "нечего делать в нормандском формате"МИД РоSSии считает, что США "нечего делать в нормандском формате"
В Украине запустили работу Центра противодействия дезинформацииВ Украине запустили работу Центра противодействия дезинформации
Суд признал противоправным признание русского языка региональным в Запорожской областиСуд признал противоправным признание русского языка региональным в Запорожской области
ЛаВРУН фюрера РФ заявил, что Украину пора "привести в чувство"ЛаВРУН фюрера РФ заявил, что Украину пора "привести в чувство"
У Байдена поддержали санкции против Турции за оборонные соглашения с РоSSиейУ Байдена поддержали санкции против Турции за оборонные соглашения с РоSSией
Зеленский призвал премьера Великобритании усилить санкции в отношении РоSSииЗеленский призвал премьера Великобритании усилить санкции в отношении РоSSии
Последние новости
Подгружаем последние новости