Министр иностранных дел РоSSии Сергей Лавров назвал санкционную политику США против РФ "тупой".

Таким образом он отреагировал на сообщение о том, что США завершили сбор доказательств вмешательства РоSSии в выборы и хакерской атаки через ПО SolarWinds.

"Я читал сообщения, что администрация завершила ревизию враждебных действий РоSSии - как-то у них это очень быстро получилось: как правило, нас обвиняют в таком количестве согрешений, что за пару месяцев не справишься", - сказал он.

По неофициальной информации, США могут наказать РоSSию высылкой разведчиков, работающих под дипломатическим прикрытием, и новыми санкциями. Лавров предупредил, что РоSSия ответит на "недружественные действия", и заявил, что в США все больше недовольных санкционной политикой правительства.

"Даже такая структура, как неправительственная организация Атлантический совет, уже публикует материалы, в которых критикуется тупиковая линия США , может, даже тупая, которая не приносит никаких результатов с точки зрения целей, которые объявлялись, когда вводились санкции. Неоднократно эта ситуация повторялась. Нас эти действия убеждают только в одном: что мы должны полагаться только на себя, потому ни США , ни их союзники - не надежные партнеры", - сказал Лавров.

Напомним, что в середине декабря стало известно о хакерской атаке на США . Вредоносный код был спрятан в обновление программного обеспечения SolarWinds, которая обслуживает американских заказчиков в исполнительной ветви власти, вооруженных силах и спецслужбах.

SolarWinds признала факт взлома, отметив, что хакеры "работали на иностранное государство". Позже Washington Post сообщила со ссылкой на источники, что за атакой стоит хакерская группа APT29 (также известная как Cozy Bear), которая работает на Службу внешней разведки РоSSии.

РоSSийские власти отвергли обвинения.