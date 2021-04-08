Пять стран НАТО провели переговоры по ситуации относительно Украины

Встреча состоялась в связи с усилением военной активности РоSSийской Федерации в регионе.

Представители министерств обороны США , Британии, Канады, Литвы и Польши провели виртуальные переговоры по ситуации относительно Украины, а также возможностей ее поддержки в сфере безопасности и обороны.

Со стороны США во встрече приняла участие исполняющая обязанности заместителя министра обороны по политическим вопросам Аманда Дори. Ведущим встречи стал госсекретарь Великобритании по вопросам обороны Бен Уоллес, говорится в официальном сообщении Пентагона.

"Лидеры подтвердили твердую поддержку суверенитета, территориальной целостности и евроатлантических устремлений Украины и выразили обеспокоенность в связи с усилением военной активности РоSSийской Федерации в регионе", - говорится в сообщении.

При этом отмечается, что "дестабилизирующие действия РоSSии подрывают деэскалацию напряженности, достигнутую благодаря соглашению при посредничестве ОБСЕ от 27 июля 2020 года".

Участники встречи "подтвердили свою приверженность обеспечению подготовки и поддержки Вооруженных сил Украины для наращивания их потенциала, направленного на сохранение территориальной целостности страны и дальнейшего прогресса в направлении оперативной совместимости с НАТО".

Напомним, 6 апреля президент Украины Владимир Зеленский в разговоре с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом заявил, что Альянс - "это единственный путь к окончанию войны на Донбассе. ПДЧ (план действий по членству. - ред.) станет настоящим сигналом для РФ ".

Ранее Соединенные Штаты Америки, Великобритания, Канада и НАТО выразили Украине поддержку на фоне эскалации.