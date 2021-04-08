Пять стран НАТО провели переговоры по ситуации относительно Украины

Встреча состоялась в связи с усилением военной активности РоSSийской Федерации в регионе.

Пять стран НАТО провели переговоры по ситуации относительно Украины
Фото: euromaidanpress.com

Представители министерств обороны США, Британии, Канады, Литвы и Польши провели виртуальные переговоры по ситуации относительно Украины, а также возможностей ее поддержки в сфере безопасности и обороны.

Со стороны США во встрече приняла участие исполняющая обязанности заместителя министра обороны по политическим вопросам Аманда Дори. Ведущим встречи стал госсекретарь Великобритании по вопросам обороны Бен Уоллес, говорится в официальном сообщении Пентагона.

"Лидеры подтвердили твердую поддержку суверенитета, территориальной целостности и евроатлантических устремлений Украины и выразили обеспокоенность в связи с усилением военной активности РоSSийской Федерации в регионе", - говорится в сообщении.

При этом отмечается, что "дестабилизирующие действия РоSSии подрывают деэскалацию напряженности, достигнутую благодаря соглашению при посредничестве ОБСЕ от 27 июля 2020 года".

Участники встречи "подтвердили свою приверженность обеспечению подготовки и поддержки Вооруженных сил Украины для наращивания их потенциала, направленного на сохранение территориальной целостности страны и дальнейшего прогресса в направлении оперативной совместимости с НАТО".

Напомним, 6 апреля президент Украины Владимир Зеленский в разговоре с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом заявил, что Альянс - "это единственный путь к окончанию войны на Донбассе. ПДЧ (план действий по членству. - ред.) станет настоящим сигналом для РФ".

Ранее Соединенные Штаты Америки, Великобритания, Канада и НАТО выразили Украине поддержку на фоне эскалации.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
К ответственности за оккупацию Крыма в 2020 году привлекли 40 человек, - ГБРК ответственности за оккупацию Крыма в 2020 году привлекли 40 человек, - ГБР
Кулеба обсудил с главой МИД Канады обострение ситуации на ДонбассеКулеба обсудил с главой МИД Канады обострение ситуации на Донбассе
Украинский консул посетил в СИЗО украинок, задержанных в Дубае за "голую фотосессию"Украинский консул посетил в СИЗО украинок, задержанных в Дубае за "голую фотосессию"
Две ракеты упали вблизи военной базы США в ИракеДве ракеты упали вблизи военной базы США в Ираке
"Голос" призывает провести закрытое заседание Верховной Рады: вызывают Шмыгаля, Степанова и Хомчака"Голос" призывает провести закрытое заседание Верховной Рады: вызывают Шмыгаля, Степанова и Хомчака
Блок рекламы


Похожие новости
Задержанного на взятке брата Вовка отстранили от должности в Службе внешней разведкиЗадержанного на взятке брата Вовка отстранили от должности в Службе внешней разведки
Кравчук пообещал встать на защиту Украины в случае войны и стрелять "сукиных сынов" до последнегоКравчук пообещал встать на защиту Украины в случае войны и стрелять "сукиных сынов" до последнего
Данилов о Харьковских соглашениях: "Надо разобраться, почему страну "продали" за 100 долларов"Данилов о Харьковских соглашениях: "Надо разобраться, почему страну "продали" за 100 долларов"
Депутаты "ЕС" требуют от Нацполиции объяснений относительно слежки за депутатом Киевсовета КононенкоДепутаты "ЕС" требуют от Нацполиции объяснений относительно слежки за депутатом Киевсовета Кононенко
На официальном сайте НАТО появился украинский языкНа официальном сайте НАТО появился украинский язык
Литва предложит НАТО предоставить Украине ПДЧЛитва предложит НАТО предоставить Украине ПДЧ
Трюдо заверил Зеленского в непоколебимой поддержке Украины КанадойТрюдо заверил Зеленского в непоколебимой поддержке Украины Канадой
США поддерживают присоединение Украины к НАТО, - Белый домСША поддерживают присоединение Украины к НАТО, - Белый дом
Кулеба обсудил с главой МИД Латвии военное обострение на востоке УкраиныКулеба обсудил с главой МИД Латвии военное обострение на востоке Украины
Зеленский призвал Канаду поспособствовать получению Украиной ПДЧ в НАТОЗеленский призвал Канаду поспособствовать получению Украиной ПДЧ в НАТО
Последние новости
Подгружаем последние новости