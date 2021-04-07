Великобритания начала прививки вакциной Moderna

Это третья вакцина, применяемая в стране после утверждения AstraZeneca и BioNTech/Pfizer.

Великобритания в среду, 7 апреля, начала прививки вакциной от коронавируса американской компании Moderna. Сначала будут вакцинировать жителей Уэльса, а затем, как ожидается, прививки будут делать остальному населению Соединенного Королевства.

Таким образом правительство хочет усилить систему здравоохранения страны на фоне падения объема поставок вакцины AstraZeneca из-за производственных проблем, в частности на заводе в Индии.

Moderna станет третьей вакциной, применяемой в стране после утверждения AstraZeneca и BioNTech/Pfizer, передает DW.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон призвал жителей страны сделать прививки сразу, как только их пригласят.

Согласно последним данным, всего в стране первую дозу вакцины получили 31,6 млн человек, а вторую - 5,5 млн человек. Вскоре первую дозу вакцины получит половина жителей Соединенного Королевства, где в общей сложности проживает 66,6 млн человек.

Напомним, вакцина от коронавируса компании Moderna, как и вакцина BioNTech/Pfizer, основана на новейшей РНК-технологии. По информации, предоставленной на данный момент производителями - компаниями BioNTech, Pfizer и Moderna, эти вакцины также эффективны против новых вариантов коронавируса.