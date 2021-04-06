Умер епископ-эмерит Киево-Житомирской епархии Ян Пурвинский

Римско-католический епископ Ян Пурвинский, первый епископ возрожденной Житомирской епархии (1991г.) в Украине, скончался в ночь на 6 апреля.

Об этом сообщил нынешний глава епархии Виталий Кривицкий.

"С братской грустью и в духе пасхальной радости хочу сообщить, что 6 апреля 2021 года в 2 часа ночи, на 86 году жизни, Господь призвал к себе своего слугу, еп. Яна Пурвинского. Благодаря всем, кто поддерживал Пастыря в молитве, особенно в эти последние дни, прошу и впредь молить Милосердного Отца, чтобы принял его в свои родительские объятия. О дате похорон будет объявлено позже", - написал епископ в фейсбуке.

Ранее католическое издание Сredo сообщало, что епископ Ян долгие годы болел, а 1 апреля был госпитализирован с подозрением на коронавирус. Он находился в реанимации Житомирской областной больницы в тяжелом состоянии.

Епископ Пурвинский родился 19 ноября 1934 года в Латвии в сельской польской семье. По просьбе католической общины г. Житомира 2 августа 1977 года назначен викарием житомирского кафедрального собора св. Софии. В 1981 году назначен епископским викарием Украины и Молдовы. 16 января 1991 года Папой Иоанном Павлом II назначен епископом возрожденной Житомирской епархии, с 1998 года - епископом-ординарием Киевско-Житомирской епархии Римско-католической Церкви.

15 июня 2011 года Папа Бенедикт XVI принял отставку епископа Яна Пурвинского с должности ординария Киевско-Житомирской епархии Римско-католической Церкви в Украине, в связи с достижением им пенсионного возраста.