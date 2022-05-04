Умер первый президент независимой Беларуси, - СМИ

В ночь на 4 мая умер первый президент независимой Беларуси Станислав Шушкевич, сообщает "Еврорадио".

Информацию подтвердила журналистам супруга Шушкевича.

Экс-главе Беларуси было 87. После заболевания COVID-19 в конце апреля он попал в реанимацию. Через два дня Шушкевича выписали из медучреждения, а впоследствии его здоровье снова подорвала болезнь.

Напомним, на 74-м году жизни 12 апреля не стало актрисы театра и кино, первой руководительницы министерства культуры Украины Ларисы Хоролец.