Умер первый руководитель независимой Беларуси

Станиславу Шушкевичу было 87 лет.

Умер первый руководитель независимой Беларуси
© belsat.eu

В ночь на 4 мая в Минске умер первый руководитель независимой Беларуси, председатель Верховного Совета Беларуси 1991—1994 г. Станислав Шушкевич, сообщает "Еврорадио" со ссылкой на жену Шушкевича.

87-летний Шушкевич весной заболел на коронавирус, а в начале апреля даже попал в реанимацию вследствие усложнений вируса.

В 1991-1994 годах Станислав Шушкевич возглавлял Верховный Совет Беларуси 12-го созыва.

Также именно он как глава республики подписывал со стороны Беларуси Беловежские соглашения, которые положили конец существованию СССР.

Станислав Шушкевич второй слева, между Леонидом Кравчуком и Бористом Ельцином.

Участвовал в первых президентских выборах, занял четвертое место.


Ирина Знась, ZN.ua

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
В РоSSии продолжают курить в недозволенных местах: в городе Пермь после "хлопка" горел пороховой заводВ РоSSии продолжают курить в недозволенных местах: в городе Пермь после "хлопка" горел пороховой завод
ВСУ уничтожили роSSийского разведчика с псевдо "Путин"ВСУ уничтожили роSSийского разведчика с псевдо "Путин"
«Для Путина это примерно выстрел в голову»: возможна ли всеобщая мобилизация в рф 9 мая«Для Путина это примерно выстрел в голову»: возможна ли всеобщая мобилизация в рф 9 мая
Беларусь стягивает военную технику к границе с Польшей: что происходитБеларусь стягивает военную технику к границе с Польшей: что происходит
"Есть признаки": Арестович сообщил, что россия готовит для Украины "зерг раш""Есть признаки": Арестович сообщил, что россия готовит для Украины "зерг раш"
Блок рекламы


Похожие новости
Первый подозреваемый в убийствах и пытках в Буче все отрицаетПервый подозреваемый в убийствах и пытках в Буче все отрицает
В Беларуси разрешили применять боевую технику для разгона протестовВ Беларуси разрешили применять боевую технику для разгона протестов
Государства-члены ОДКБ, кроме РФ и Беларуси, не поддерживают войну против Украины – ГУР МОУГосударства-члены ОДКБ, кроме РФ и Беларуси, не поддерживают войну против Украины – ГУР МОУ
В МИД Беларуси жалуются на нежелание запада приобщать Минск к переговорам Украины и РоSSииВ МИД Беларуси жалуются на нежелание запада приобщать Минск к переговорам Украины и РоSSии
Умереть за 100 долларов в Украине: фото "флешмоба" со вдовами оккупантовУмереть за 100 долларов в Украине: фото "флешмоба" со вдовами оккупантов
Рельсовая война в Беларуси сделала невозможным молниеносный захват Киева - The Washington PostРельсовая война в Беларуси сделала невозможным молниеносный захват Киева - The Washington Post
Первый заместитель главы администрации Путина посетил оккупированный ДонбассПервый заместитель главы администрации Путина посетил оккупированный Донбасс
Знаете, кажется, самая большая мечта россиян теперь - украсть унитаз и умереть, - ЗеленскийЗнаете, кажется, самая большая мечта россиян теперь - украсть унитаз и умереть, - Зеленский
РоSSия добивается включения Беларуси в гаранты договора с УкраинойРоSSия добивается включения Беларуси в гаранты договора с Украиной
Это был его первый бой: на Киевщине 20-летний терробороновец остановил колонну роSSийской техникиЭто был его первый бой: на Киевщине 20-летний терробороновец остановил колонну роSSийской техники
Последние новости
Подгружаем последние новости