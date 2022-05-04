В ночь на 4 мая в Минске умер первый руководитель независимой Беларуси, председатель Верховного Совета Беларуси 1991—1994 г. Станислав Шушкевич, сообщает " Еврорадио " со ссылкой на жену Шушкевича.

87-летний Шушкевич весной заболел на коронавирус, а в начале апреля даже попал в реанимацию вследствие усложнений вируса.

В 1991-1994 годах Станислав Шушкевич возглавлял Верховный Совет Беларуси 12-го созыва.

Также именно он как глава республики подписывал со стороны Беларуси Беловежские соглашения, которые положили конец существованию СССР .

Станислав Шушкевич второй слева, между Леонидом Кравчуком и Бористом Ельцином.

Участвовал в первых президентских выборах, занял четвертое место.