Президентом ОАЭ стал младший брат умершего шейха Халифа
Решение было принято единогласно.
Верховный Федеральный совет Объединенных Арабских Эмиратов избрал президентом наследного принца Абу-Даби Мухаммеда бин Зейда аль-Нахайяна.
Об этом сообщает Reuters.
Решение было принято единогласно.
Мохаммед бин Заид аль-Нахайян – младший брат покойного президента ОАЭ шейха Халифа. Когда тот перенес инсульт, он стал фактическим правителем эмирата Абу-Даби и всех ОАЭ с 2014 года, принимая все основные решения.
"Мы приветствуем его и присягаем на верность ему, как и наш народ... И вся страна будет наследовать его лидерство к славе", - сказал правитель Дубая шейх Мохаммед бин Рашид аль-Мактум, также вице-президент и премьер-министр ОАЭ.
Напомним, 13 мая сообщалось, что умер 73-летний президент ОАЭ шейх Халифа бен Заид Аль Нахайян. В стране продлится 40-дневный траур, будут приспущены флаги. На три дня приостановят работу все министерства и ведомства, федеральные, местные и частные организации.
Шейх Халифа стал вторым президентом ОАЭ в ноябре 2004 года. Он сменил в должности своего отца. Халифа бин Заид Аль Нахайян был одним из самых богатых людей планеты по версии журнала Forbes.