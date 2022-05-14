Президентом ОАЭ стал младший брат умершего шейха Халифа

Верховный Федеральный совет Объединенных Арабских Эмиратов избрал президентом наследного принца Абу-Даби Мухаммеда бин Зейда аль-Нахайяна.

Об этом сообщает Reuters.

Решение было принято единогласно.

Мохаммед бин Заид аль-Нахайян – младший брат покойного президента ОАЭ шейха Халифа. Когда тот перенес инсульт, он стал фактическим правителем эмирата Абу-Даби и всех ОАЭ с 2014 года, принимая все основные решения.

"Мы приветствуем его и присягаем на верность ему, как и наш народ... И вся страна будет наследовать его лидерство к славе", - сказал правитель Дубая шейх Мохаммед бин Рашид аль-Мактум, также вице-президент и премьер-министр ОАЭ .

Напомним, 13 мая сообщалось, что умер 73-летний президент ОАЭ шейх Халифа бен Заид Аль Нахайян. В стране продлится 40-дневный траур, будут приспущены флаги. На три дня приостановят работу все министерства и ведомства, федеральные, местные и частные организации.