Лукашенко собрался закрыть посольства в странах, заморозивших контакты с Беларусью

"В ряде стран перспективы дипломатического присутствия не просматриваются".

Лукашенко собрался закрыть посольства в странах, заморозивших контакты с Беларусью
Фото: president.gov.by

Александр Лукашенко собрался закрыть дипломатические представительства в странах, заморозивших контакты с Беларусью.

Об этом сообщается на сайте Лукашенко.

"В ряде стран наш многолетний опыт свидетельствует о том, что перспективы белорусского дипломатического присутствия там не просматриваются. Так зачем нам сохранять свои посольства, тратить бюджетные средства на их содержание? К чему там полный штат дипломатов, отвечающих за направления, которые поставлены на паузу, мягко говоря? В таких случаях нужно работать на условиях взаимности, как это недавно было сделано с Польшей и Литвой", - сказал Лукашенко.

По его словам, в случае необходимости все вопросы можно будет обсуждать на площадках международных организаций в Нью-Йорке, Женеве или Вене.

"Там есть возможность говорить со всем миром и нет необходимости держать политических советников в странах, которые заморозили с нами контакты в силу своих предубеждений или ведут против нас деструктивную деятельность", - сказал Лукашенко.

Сейчас у Беларуси 70 зарубежных представительств в 58 странах мира, в том числе посольство в Киеве и почетное консульство во Львове.

Напомним, что Лукашенко является правителем Беларуси де-факто, но значительная часть мира не признает его легитимности как президента из-за фальсификаций на последних выборах. Украина также отказалась признать президентские полномочия Лукашенко.

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