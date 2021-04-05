К ответственности за оккупацию Крыма в 2020 году привлекли 40 человек, - ГБР

С начала нынешнего года в суд уже направлено 4 обвинительных акта относительно 10 человек.

К ответственности за оккупацию Крыма в 2020 году привлекли 40 человек, - ГБР
Олексій Сухачов
Фото: dbr.gov.ua

В 2020 году из-за оккупации Крыма к ответственности привлекли 40 человек. Об этом в интервью "Укринформу" заявил и.о. директора Государственного бюро расследований Алексей Сухачев.

"В прошлом году следователи ГБР по согласованию с Офисом генерального прокурора в этом деле привлекли к уголовной ответственности 40 человек, из которых 25 представителей правоохранительных органов, 5 судей, 2 прокуроры и 8 гражданских", - сказал Сухачев.

Он добавил, что с начала нынешнего года в суд уже направлено 4 обвинительных акта относительно 10 человек, получены разрешения на осуществление специального досудебного расследования.

"Это позволит привлечь виновных лиц к уголовной ответственности уже в этом году", - сообщил и.о. директора Государственного бюро расследований.

Напомним, следователи Службы безопасности Украины открыли более 22,7 тысячи уголовных производств по фактам совершения преступлений против основ национальной безопасности и обороны Украины, посягательства на ее территориальную целостность и неприкосновенность, а также терроризм во время оккупации АР Крым и в районе проведения АТО/ООС.

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