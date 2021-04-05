Тимошенко: переход на страховую медицину решит 80% проблем отрасли

Политик считает это вопросом №1.

Тимошенко: переход на страховую медицину решит 80% проблем отрасли
Фото: ba.org.ua

Глава партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко сообщила, что партия совместно с врачами сформировала пакет предложений, необходимых для наведения порядка в системе здравоохранения и эффективной борьбы с пандемией, выполнения которых потребует от руководителей государства, правительства и Минздрава. Об этом она заявила во время пресс-конференции по результатам рабочей поездки в Днепропетровскую область.

«В парламенте нам отчитываются о победных реляциях, а на самом деле в медицине ситуация чрезвычайно сложная. Мы посетили уже 5 областей, пообщались с медиками, получили от них информацию. Здесь вопрос не о том, что кого-то пролечили плохо, а кого-то хорошо, - медики выкладываются по полной. Проблема в том, что сейчас очень неграмотно построена система управления сферой здравоохранения. Медицинскую отрасль нужно поднять на самый высокий уровень, а для этого должно вмешаться государство», - считает политик.

Среди наиболее распространенных проблем, с которыми сталкиваются врачи и больные коронавирусом, по словам Юлии Тимошенко, - это недоступность бесплатного тестирования, отсутствие надбавок семейным врачам, статические протоколы лечения ковида, «по которым люди для эффективного лечения должны приобретать лекарства за свой счет, а больные , которые лечатся амбулаторно, вообще лишены любой бесплатной помощи».

«Медицинские работники, имеющие прямое отношение к тяжело больным ковидом, такие как анестезиолог, рентгенолог, получают заработную плату 5-6 тысяч гривен на руки. Это надругательство над профессией врача! Мы все читали декларацию руководителя «Нафтогаза», у которого официальная зарплата 24 миллиона гривен в месяц. Одна его зарплата покрывает годовой дефицит Новомосковской центральной районной больницы. Так не может быть. Такие большие дисбалансы оставят Украину без полноценного здравоохранения. Я буду об этом серьезно говорить с высшим руководством государства», - заверила лидер «Батькивщины».

Она пообещала, что будет инициировать решение проблем, с которыми к ней обратились медицинские работники больниц Днепровщины.

«Однако это все латание дыр. Без существенного изменения системы не обойтись, поэтому переход на страховую медицину - это вопрос №1. Мы подготовили системный глубокий законопроект, собрали в нем лучший мировой опыт и хотим добиться внедрения страховой медицины в Украине. Это нам даст в 4 раза больше финансирования, а это значит, что мы решим 80% проблем отрасли. Наша система заключается в том, что софинансировать медицинскую страховку будут центральный бюджет, местные бюджеты, обязательно работодатель и немножечко - сам человек. Это лучшая модель, которая покроет все - функционирование медицинской отрасли и лечение», - заверила лидер «Батькивщины».

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