Украинская делегация не будет заседать в политической подгруппе ТКГ до момента исключения "эксперта" от ОРДО Пироговой

Представители украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу не будут участвовать в консультациях политической подгруппы, пока из нее не устранят "общественного эксперта" боевиков Майю Пирогову.

Об этом заявил глава украинской делегации Леонид Кравчук в эфире телеканала "Украина 24", пишет "Интерфакс-Украина".

"Я обратился письменно к нашему модератору ОБСЕ госпоже Хайди Грау с просьбой, что такой человек не может участвовать в переговорах и иметь отдельное окно для переговоров ... Украинская делегация уже продемонстрировала свою позицию: как только эта персона появится на переговорах, мы не станем даже объяснять почему, но мы оставляем переговоры на период, пока Хайди Грау не добьется исключения ее из переговорного процесса. Наша делегация оставляет переговоры, пока это не будет сделано", - заявил Кравчук.

Он добавил, что представители ОРДЛО сообщили, что Пирогова заболела и пока не будет принимать участие в консультациях, но неизвестно, вернется ли она потом.

Напомним, что в марте политическая группа ТКГ пошла на перерыв из-за предложенного Россией "эксперта" из Донецка Майи Пироговой.

Гармаш заявил, что так называемые общественные советники ОРДЛО выступили на заседании ТКГ со своим "планом действий". А модератор ОБСЕ Морель давил, чтобы на ТКГ рассматривали и их план.